Kramatorks Tren Garı'nda uzun bekleyiş - Son Dakika

Kramatorks Tren Garı
Tren bileti alan Ukraynalılar
Köpekleriyle birlikte tren garında bekleyen Ukraynalılar
Boş tren rayları Kramatorks Tren Garı'nda uzun bekleyiş
KRAMATORKS (AA) Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırıları sürerken ülkenin doğusunda yer alan Donbas bölgesinde bulunan Kramatorks'ta yaşayan Ukraynalıların kentten ayrılmak için geldikleri tren garındaki bekleyişleri sürüyor. Kramatorks'tan ayrılmak isteyen Ukraynalılar'ın tren garına taşıyabilecekleri eşyaları ve evcil hayvanlarıyla geldikleri görüntülendi.
Kaynak: AA
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