Kramatorks Tren Garı'nda uzun bekleyiş - Son Dakika
Üye Girişi

Kramatorks Tren Garı'nda uzun bekleyiş

25.02.2022 17:22

Kramatorks Tren Garı Tren bileti alan Ukraynalılar Köpekleriyle birlikte tren garında bekleyen Ukraynalılar Boş tren rayları Kramatorks Tren Garı'nda uzun bekleyişKRAMATORKS (AA) Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırıları sürerken ülkenin doğusunda yer alan Donbas bölgesinde bulunan...

Kramatorks Tren Garı

Tren bileti alan Ukraynalılar

Köpekleriyle birlikte tren garında bekleyen Ukraynalılar

Boş tren rayları Kramatorks Tren Garı'nda uzun bekleyiş

KRAMATORKS (AA) Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırıları sürerken ülkenin doğusunda yer alan Donbas bölgesinde bulunan Kramatorks'ta yaşayan Ukraynalıların kentten ayrılmak için geldikleri tren garındaki bekleyişleri sürüyor. Kramatorks'tan ayrılmak isteyen Ukraynalılar'ın tren garına taşıyabilecekleri eşyaları ve evcil hayvanlarıyla geldikleri görüntülendi.

Kramatorks Tren Garı'nda uzun bekleyiş
Kramatorks Tren Garı'nda uzun bekleyiş
Kramatorks Tren Garı'nda uzun bekleyiş

YORUMLAR
500
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin şifreleri: Putin daha ileri gider mi? Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin şifreleri: Putin daha ileri gider mi? Rusya neden Ukrayna'yı işgal ediyor, Putin ne istiyor? Rusya neden Ukrayna'yı işgal ediyor, Putin ne istiyor?

Ukrayna, Donbas, Rusya, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kramatorks Tren Garı'nda uzun bekleyiş - Son Dakika


Son Dakika
17:22 Rasim Ozan Kütahyalı sonucu görünce baygınlık geçirdi! Barcelona eşleşmesi sevindirmedi
17:20 Aleyna Çakır davasında sonuç çıktı! Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi
17:17 Kameralara takılan görüntü akıllarda soru işareti bıraktı! Sovyetler Birliği bayrakları Rus tanklarında
16:58 Son dakika: Savaş akaryakıtı da etkiledi! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı geçti
16:58 Pique'den Galatasaray paylaşımı! Mesajla meydan okudu
16:37 Kim bu Ukraynalı Neonaziler, ordudaki güçleri ne? Onları neden hiç duymadık?
16:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak?
16:34 50 çocuk vardı! Rusya saldırının ikinci gününde yetimhaneyi füzelerle vurdu
16:30 Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin
16:23 AB, Putin ve Lavron'a yaptırım kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 17:29:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kramatorks Tren Garı'nda uzun bekleyiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement