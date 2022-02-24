KRAMATORSK - Rusya'nın Ukrayna işgali başladı - Donbas bölgesinde tedirginlik hakim - Son Dakika
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KRAMATORSK - Rusya'nın Ukrayna işgali başladı - Donbas bölgesinde tedirginlik hakim

24.02.2022 09:04

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor.

Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.

Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.

Rus askerlerinin, ayrılıkçı bölgelerin ötesine geçip geçmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

KRAMATORSK - Rusya'nın Ukrayna işgali başladı - Donbas bölgesinde tedirginlik hakim
KRAMATORSK - Rusya'nın Ukrayna işgali başladı - Donbas bölgesinde tedirginlik hakim
KRAMATORSK - Rusya'nın Ukrayna işgali başladı - Donbas bölgesinde tedirginlik hakim

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Ukrayna, Donbas, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KRAMATORSK - Rusya'nın Ukrayna işgali başladı - Donbas bölgesinde tedirginlik hakim - Son Dakika


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