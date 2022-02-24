KRAMATORSK - Rusya Ukrayna kentlerini vuruyor - Son Dakika
Üye Girişi

KRAMATORSK - Rusya Ukrayna kentlerini vuruyor

24.02.2022 10:02

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil bir çok kent vurulurken, Ukrayna 5 Rus savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil bir çok kent vurulurken, Ukrayna 5 Rus savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşandı. Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken, kentte sirenler çaldı.

Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken, bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığındı.

Apartman zarar gördü

Rus saldırıları sırasında Kharkiv kentindeki bir apartman kompleksi zarar gördü. Olayda en az bir kişi yaralandığı ayrıca olay yerinde bulunan yerde yatan bir kişi görüldü.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi Rusya'nın Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını da duyurdu.

Açıklamada, Belarus'un desteklediği Rus güçleri tarafından saldırı olduğu belirtildi. Sınır birliklerini saldırı gerçekleştiği belirtilen açıklamada, Luhansk, Sumi, Harkiv, Çernihiv ve Jitomir şehirlerinde yaşandığını aktardı.

Ayrıca Kırım'dan da saldırı olduğu aktarıldı.

Sıkı yönetim ilan edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurdu.

Zelenskiy, paylaştığı video mesajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donbas'a müdahaleyle Ukrayna'nın askeri altyapılarına ve sınır muhafızlarına saldırı başlattığını belirtti.

Ülkesinde pek çok şehirde patlama sesleri duyulduğunu aktaran Zelenskiy, bu nedenle ülke çapında sıkıyönetim ilan ettiklerini ifade etti.

Zelenskiy, vatandaşlara sakin olmalarını ve evlerinden çıkmamalarını söyledi.

"Ülkelerinizde Putin'in işgali hakkındaki gerçeği paylaşın"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ise, "(Rusya), Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor. Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı." dedi. Acilen Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alınmasını isteyen Kuleba, uluslararası kamuoyuna seslenerek, "Ülkelerinizde Putin'in işgali hakkındaki gerçeği paylaşın ve hükümetleri derhal harekete geçmeye çağırın." ifadesini kullandı.

"Rus uçakları düşürüldü"

Bu arada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas bölgesinde Rusya'nın 5 uçağı ve 1 helikopterinin düşürüldüğünü duyurdu.

Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde üzerinde savaş jetlerinin uçtuğu görüldü. Kent sakinleri, Rusya'nın saldırılarının ardından durumu "korkunç" olarak nitelendirdi.

Kramatorsk şehrinin bir sakini olan Arkadyy, durumun yakında düzeleceğini umduğunu, düzenli olarak patlamalar duymasına rağmen, işe gideceğini söyledi.

Bu arada vatandaşların para çekmek için ATM'ler önünde sıra oluşturduğu görüldü.

KRAMATORSK - Rusya Ukrayna kentlerini vuruyor
KRAMATORSK - Rusya Ukrayna kentlerini vuruyor
KRAMATORSK - Rusya Ukrayna kentlerini vuruyor

YORUMLAR
500
Rusya, Ukrayna'da askeri operasyon başlatırken gözler tarafların askeri kapasitelerine çevrildi Rusya, Ukrayna'da askeri operasyon başlatırken gözler tarafların askeri kapasitelerine çevrildi Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın hava savunma sistemleri etkisiz hale getirildi Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın hava savunma sistemleri etkisiz hale getirildi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Bugün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi talep ettim. Cevap, sessizlik. Ancak asıl... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Bugün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi talep ettim. Cevap, sessizlik. Ancak asıl...

Kramatorsk, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KRAMATORSK - Rusya Ukrayna kentlerini vuruyor - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Yasemin Özilhan yalan haberlere ateş püskürdü: O kremi tavsiye de etmem kullanmam da
10:09 Ukrayna'nın Harkov şehri bombalanıyor!
10:00 Saldırıdan önce Putin ne çağrısı yaptı? Ukrayna yönetimini Neonazi olmakla suçladı ve "Hitler'e karşı bunun için savaşmadık" dedi
10:00 'Evim' mağdurlarının talebi karşılık buldu! TMSF alacaklarının bir bölümünü karşılayacak
09:58 Gözyaşları içinde yalvardı! BM Genel Sekreteri: Yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın
09:52 Ukrayna, "Savaş uçağını düşürdük" dedi, Rusya yalanladı
09:48 Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! Dolar 14 lirayı, altın 900 lirayı aştı
09:45 Miras kavgası kızıştı! Haydar Dümen'in 3 çocuğu olduğu ortaya çıktı!
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor! Gündem: Savaş!
09:27 Dışişleri'nden Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı: Evlerinizden çıkmayın, seyahatten kaçının!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 10:16:17. #1.12#
SON DAKİKA: KRAMATORSK - Rusya Ukrayna kentlerini vuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement