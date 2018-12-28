Kramponlarını Unutan Yardımcı Hakem
2 saat önce
İngiltere 2. Ligi'nin 24. haftasında Tranmere ile Morecambe takımları karşı karşıya geldi.
İngiltere
2. Ligi'nin 24. haftasında Tranmere ile Morecambe takımları karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelede ilginç bir olay yaşandı.
Kramponlarını getirmeyi unutan karşılaşmasının yardımcı hakemi, maça kundura ayakkabıyla maça çıktı. Maçı statta takip eden taraftarlar hakemin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. İngiliz basını da hakemi tiye alarak, "Hakem belki de Noel için yeni bir ayakkabı aldı ve onu göstermek istedi" yorumunda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:40
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