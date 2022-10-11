İki sanatçının bağımsız görsel anlatılar denemesi olan bu sanat projesi, yine sanatçıların atölye buluşmaları ve sohbetleriyle şekilleniyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Krank Art Gallery'nin yeni sergisi 'Par-ça-la-n-ma' yarın açılacak - Son Dakika

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