Son Dakika Haberleri: Krasnodar: Bilmeniz Gerekenler
Son Dakika Spor Haber

Krasnodar: Bilmeniz Gerekenler

1 saat önce

FC Porto, Rusya tarafındaki Krasnodar'ı Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü eleme turunda seçti. Kadro, Estádio do Dragão'da oynanacak ikinci ayağı olan ilk ayağı için Rusya'ya seyahat edecek. Gelecek rakiplerimiz hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

FC Porto, Rusya tarafındaki Krasnodar'ı Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü eleme turunda seçti. Kadro, Estádio do Dragão'da oynanacak ikinci ayağı olan ilk ayağı için Rusya'ya seyahat edecek. Gelecek rakiplerimiz hakkında bilmeniz gereken her şey burada.
Krasnodar: Bilmeniz Gerekenler
Krasnodar, Rusya, Porto, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rusya: İdlib'deki saldırıları biz düzenlemedik Güney Kore'den Rus uçağına uyarı ateşi! Galatasaray'da Falcao harekatı! Şükrü Hanedar devreye girdi Medipol Başakşehir'de Alparslan Erdem ile yollar ayrıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 16:01:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Krasnodar: Bilmeniz Gerekenler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]