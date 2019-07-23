Krasnodar: Bilmeniz Gerekenler
1 saat önce
FC Porto, Rusya tarafındaki Krasnodar'ı Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü eleme turunda seçti. Kadro, Estádio do Dragão'da oynanacak ikinci ayağı olan ilk ayağı için Rusya'ya seyahat edecek. Gelecek rakiplerimiz hakkında bilmeniz gereken her şey burada.
FC Porto
, Rusya
tarafındaki Krasnodar
'ı Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü eleme turunda seçti. Kadro, Estádio do Dragão'da oynanacak ikinci ayağı olan ilk ayağı için Rusya'ya seyahat edecek. Gelecek rakiplerimiz hakkında bilmeniz gereken her şey burada.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:05
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