Krasnodar ile ticari ilişkileri yeniden canlandırmak istiyorlar - Son Dakika
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Krasnodar ile ticari ilişkileri yeniden canlandırmak istiyorlar

6 saat önce

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Krasnodar bölgesinin, iklim ve toprak olarak Rusya'nın en verimli bölgesi konumunda olduğunu belirtti.

Krasnodar ile ticari ilişkileri yeniden canlandırmak istiyorlar, System.String[]

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Krasnodar bölgesinin, iklim ve toprak olarak Rusya'nın en verimli bölgesi konumunda olduğunu belirtti.

Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Krasnodar bölgesinde bulunan Krymsk Ticaret ve Sanayi Odası'nın davetlisi olarak gittiği Rusya'da, iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdiğini aktardı.

Krymsk başta olmak üzere bölgedeki tüm oda başkanlarının iş birliği yapmak için çok istekli olduğunu ifade eden Hacısalihoğlu, söz konusu bölgedeki fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hacısalihoğlu, Krymsk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Pavel İvahovich ile iş birliği protokolüne de imza attıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Krymsk Ticaret ve Sanayi Odası, Rusya Federasyonu'nun en fazla üyeye sahip odası konumunda. Bu nedenle diğer odalarla da güçlü bağlantıları var. Kasım ayında düzenlediğimiz 4. Uluslararası İpekyolu İş adamları Zirvesi'ne katılım gösteren başkanları Pavel İvanovich, bizi kendi genel kurullarına davet etmişti. Bu davet üzerine Krymsk kentine gittik ve gerçekten Krasnodar Bölgesi'ndeki tüm oda başkanlarının yer aldığı geniş katılımlı bir kongre oldu."

"Orada yapacak çok işimiz olduğunu belirtmek isterim"

Hacısalihoğlu, birçok kişiyle görüşme fırsatı yakaladıklarını belirterek, "Krasnodar bölgesi, iklim ve toprak olarak Rusya'nın en verimli bölgesi konumunda. Geçmiş yıllarda bu bölge ile olan ticaretimiz oldukça ileri sevideydi. Bunu yeniden canlandırmayı arzu ediyoruz. Şu aşamada orada yapacak çok işimiz olduğunu belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Krymsk'de Trabzonlu iş adamlarını da ziyaret ettiklerini kaydeden Hacısalihoğlu, Türk iş adamlarının da yatırımlarını inceleyerek, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Hacısalihoğlu, Krymsk hakkında da bilgilendirmede bulunarak, şu ifadeleri kulandı:

"Onlarla yaptığımız işbirliği protokolüne bağlı olarak onlardan gelen tekliflerin odamız üyesi iş adamlarına ulaştırılması, bizim işbirliği konularımızın da onlarla paylaşılması suretiyle işbirliğini geliştireceğiz. O bölgede lojistik merkez ve serbest bölge kararı alınmış. Geleceğe dönük bu imkanları şimdiden dikkate almak suretiyle o sahada olmamızda fayda var."

Krasnodar, Trabzon, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:26 Kaynak: AA
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