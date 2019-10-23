Krasnodar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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- Krasnodar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladıTRABZON - UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak olan Rusya temsilcisi Krasnodar, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:04 Kaynak: İHA
- Krasnodar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
TRABZON - UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak olan Rusya temsilcisi Krasnodar, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Medical Park Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basın açık olan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde ise Rus ekibi taktik çalışması gerçekleştirdi.
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