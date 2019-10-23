Son Dakika Haberleri: Krasnodar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Krasnodar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Krasnodar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

1 saat önce

- Krasnodar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladıTRABZON - UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak olan Rusya temsilcisi Krasnodar, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

- Krasnodar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TRABZON - UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak olan Rusya temsilcisi Krasnodar, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medical Park Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basın açık olan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde ise Rus ekibi taktik çalışması gerçekleştirdi.

Krasnodar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Krasnodar, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:04 Kaynak: İHA
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