Son Dakika Haberleri: Krasnodar, Trabzonspor maçına hazır
Son Dakika Spor Krasnodar, Trabzonspor maçına hazır

Krasnodar, Trabzonspor maçına hazır

1 saat önce

Konuk takım, karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda teknik direktör Sergey Matveev yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Krasnodar, Trabzonspor maçına hazır, System.String[]

Konuk takım, karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda teknik direktör Sergey Matveev yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.


Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın, taktik çalışma ile tamamlandığı kaydedildi.


Trabzonspor- Krasnodar karşılaşması yarın saat 22.00'de başlayacak.

Trabzonspor, Krasnodar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:09 
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