Krasnodar, Trabzonspor maçına hazır
1 saat önce
Konuk takım, karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda teknik direktör Sergey Matveev yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.
Konuk takım, karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda teknik direktör Sergey Matveev yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.
Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın, taktik çalışma ile tamamlandığı kaydedildi.
Trabzonspor- Krasnodar karşılaşması yarın saat 22.00'de başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:09
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