Son Dakika Haberleri: Krasnodar-Trabzonspor maçını Fransız hakem Bastien yönetecek
Son Dakika Spor Krasnodar-Trabzonspor maçını Fransız hakem Bastien yönetecek

Krasnodar-Trabzonspor maçını Fransız hakem Bastien yönetecek

6 saat önce

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Rusya temsilcisi Krasnodar ile yapacağı 4. hafta maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Krasnodar-Trabzonspor maçını Fransız hakem Bastien yönetecek, System.String[]

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Rusya temsilcisi Krasnodar ile yapacağı 4. hafta maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Krasnodar Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak maçta Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Frederic Haquette üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Eric Wattellier görev yapacak.

Trabzonspor, Krasnodar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:20 Kaynak: AA
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