Krasnodar-Trabzonspor maçını Fransız hakem Bastien yönetecek
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Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Rusya temsilcisi Krasnodar ile yapacağı 4. hafta maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:20 Kaynak: AA
Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Rusya temsilcisi Krasnodar ile yapacağı 4. hafta maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Krasnodar Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak maçta Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Frederic Haquette üstlenecek.
Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Eric Wattellier görev yapacak.
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