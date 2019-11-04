Son Dakika Haberleri: Krasnodar-Trabzonspor maçını Fransız hakem Bastien yönetecek!
Son Dakika Spor Krasnodar-Trabzonspor maçını Fransız hakem Bastien yönetecek!

Krasnodar-Trabzonspor maçını Fransız hakem Bastien yönetecek!

7 saat önce

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Krasnodar Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak maçta Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Frederic Haquette üstlenecek.

Krasnodar-Trabzonspor maçını Fransız hakem Bastien yönetecek!, System.String[]

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Krasnodar Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak maçta Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Frederic Haquette üstlenecek.


Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Eric Wattellier görev yapacak.

Krasnodar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:02 
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