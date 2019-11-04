Krasnodar-Trabzonspor maçını Fransız hakem Bastien yönetecek!
7 saat önce
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Krasnodar Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak maçta Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Frederic Haquette üstlenecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Krasnodar Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak maçta Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Frederic Haquette üstlenecek.
Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Eric Wattellier görev yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:02
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