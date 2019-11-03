Son Dakika Haberleri: Krasnodar, uzatmada bulduğu gollerle beraberliği kurtardı
Son Dakika Spor Krasnodar, uzatmada bulduğu gollerle beraberliği kurtardı

Krasnodar, uzatmada bulduğu gollerle beraberliği kurtardı

7 saat önce

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Krasnodar, Rusya Premier Lig'de Rostov ile 2-2 berabere kaldı.

Krasnodar, uzatmada bulduğu gollerle beraberliği kurtardı, System.String[]

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Krasnodar, Rusya Premier Lig'de Rostov ile 2-2 berabere kaldı.

Rusya liginin 15. hafta maçında Krasnodar, Rostov'u ağırladı.

Konuk ekip, Aleksey Ionov'un 34 ve 41. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Krasnodar, 90+3. dakikada Ivan Ignatyev ve 90+5. dakikada Uros Spajic'in kaydettiği gollerle maçta 1 puanı kurtardı.

Trabzonspor, 7 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında Krasnodar'a konuk olacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:52 Kaynak: AA
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