Son Dakika Haberleri: Krater gölü kıyısında yatan inekler kimini korkuttu, kimini şaşırttı
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Krater gölü kıyısında yatan inekler kimini korkuttu, kimini şaşırttı

21 dakika önce

Isparta'da doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonunda krater gölüne gelen ziyaretçiler, kıyıdaki inekleri görünce şaşkına döndü.

Krater gölü kıyısında yatan inekler kimini korkuttu, kimini şaşırttı, System.String[]

Isparta'da doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonunda krater gölüne gelen ziyaretçiler, kıyıdaki inekleri görünce şaşkına döndü. İnekler kimini şaşırttı, kimini ise korkuttu.


Toroslar'ın 'nazar boncuğu' olarak nitelendirilen, kentteki gül ve lavanta turizmiyle birlikte ivme kazanan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Isparta'ya 12 kilometre uzaklıktaki Gölcük Krater Gölü kıyısındaki inekler ise kimi ziyaretçileri şaşırtırken, kimilerini de korkuttu. Havadan görüntülenen inekler, bir süre kıyıda güneş ve temiz havanın keyfini çıkardıktan sonra bir vatandaş tarafından bölgeden götürüldü.


Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü tarafından bir süre önce hayata geçirilen proje kapsamında özel bir turizm firmasına ihale edilen Gölcük Tabiat Parkı'nda doğa harikası bir krater gölü ve doğal güzellikleriyle farklı kuş türlerini gözlemlemeye imkan tanıyan alanlar yer alıyor. Piknik, yürüyüş, bisiklet, doğa fotoğrafçılığı da yapılabilen ve hemen her gün piknik yapılabilen Gölcük Tabiat Parkı'nda haftanın 3 gününde de amatör balıkçılığa imkan tanınıyor. - ISPARTA

Toroslar, Isparta, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:36 Kaynak: İHA
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