Krater Gölünde Telef Olmuş At Bulundu
1 saat önce
Isparta'ya 11 kilometre uzaklıktaki Gölcük Krater Gölü'nde, at ölüsü kıyıya vurmuş halde bulundu.
Isparta
'ya 11 kilometre uzaklıktaki Gölcük
Krater Gölü'nde, at ölüsü kıyıya vurmuş halde bulundu.
Isparta'daki tabiat parklarından günübirlik dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarının karşılandığı Gölcük Krater Gölü'nün de içinde bulunduğu Gölcük Tabiat Parkı'nda dün suda telef olmuş at olduğunu gördü. Atı fark edenler, olayı cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alarak durumu yetkililere haber verdi. Bölgeye giden ziyaretçi vatandaşlar ihbar ettikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar
(DKMP) Burdur
6. Bölge Müdürlüğü Isparta Şubesi yetkilileri tarafından sudan çıkarılan at ölüsü, daha sonra uzak bir alana götürülerek gömüldü. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:45 Kaynak: İHA
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