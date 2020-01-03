Kravets, Kayserispor'da kaldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kravets, Kayserispor'da kaldı - Son Dakika Spor

Kravets, Kayserispor'da kaldı

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kulüpten 1.1 milyon Euro alacağı bulunan ve bugün 550 bin Euro ödeme yapılmaması halinde sarı-kırmızılı ekipten ayrılacağını belirten Artem Kravest ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kravets, Kayserispor'da kaldı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kulüpten 1.1 milyon Euro alacağı bulunan ve bugün 550 bin Euro ödeme yapılmaması halinde sarı-kırmızılı ekipten ayrılacağını belirten Artem Kravest ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ukraynalı futbolcu ile anlaştıklarını duyurdu.

"KRAVETS GOLLERİNİ KAYSERİSPOR İÇİN ATMAYA DEVAM EDECEK"

Gözbaşı, Kravets'in gol sevinci sırasında çekilen bir fotoğrafını paylaşarak altına, "Yol arkadaşlarımızı takımımızı sırtlayan, gücümüze güç katacaklar arasında belirliyoruz. Artem Kravets gibi. Kravets gollerini Kayserispor için atmaya devam edecek" notunu düştü.


İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Juventus, Dejan Kulusevski'yi 35+9 milyon euro karşılığında renklerine bağladı
Özel köpeklerle aranan trüf mantarının kilosu 2 bin 500 TL MUTFAKLARIN SİYAH İNCİSİ TRÜF MANTARI... ÖZEL KÖPEKLERLE TOPLANIYOR, KİLOSU 400 EURO Manchester City, Çağlar için 45 milyon euroluk teklifte bulundu

Son Dakika Haberleri
01:03 Konyaspor, aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu | Transfer haberleri - Son Dakika Spor
00:33 La Liga'da günün öne çıkan iddaa tahminleri! Banko maçlar burada... - Son Dakika Spor
00:04 Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Cenk Tosun ile ilgili girişimimiz yok - Son Dakika Spor
23:43 Anadolu Efes'in hocası Ergin Ataman: "Devre arasında konuştuk, engelledik" - Son Dakika Spor
23:40 Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor
23:02 Enes Ünal 2 gol attı, Valladolid 1 puanı kaptı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 01:24:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kravets, Kayserispor'da kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]