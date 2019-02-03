Son Dakika Haberleri: Kravets Siftah Yaptı

Kravets Siftah Yaptı

44 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets ligde ilk golünü atarak siftah yaptı.

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İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets ligde ilk golünü atarak siftah yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşan ve 1-1'lik sonuçla hanesine 1 puan yazdıran İstikbal Mobilya Kayserispor'da Artem Kravets bu sezonki ilk golünü attı. Bu sezon 9 maçta görev alan ve son haftalarda ise ilk 11'de sahaya çıkan Ukraynalı futbolcu Yeni Malatyaspor maçında takımının tek golünü atarken bu sezon için de siftah yaptı.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçlanda 3 golü olan Kravets, ligde de golle tanışmış oldu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:20 Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
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