Son Dakika Haberleri: Krea Grup, Avrupa'nın tarihi şehirlerini dönüştürüyor

Krea Grup, Avrupa'nın tarihi şehirlerini dönüştürüyor

31 dakika önce

Karaköy Tomtom Mahallesi'nde kentsel dönüşümle halihazırda 17 binanın dönüşümünü yapan Krea Grup, Galataport'un da etkisiyle bölgeyi yine 100 yıl öncesinde olduğu gibi kentin merkezi haline getirmeyi planlıyor.

Krea Grup, Avrupa'nın tarihi şehirlerini dönüştürüyor, System.String[]
Karaköy Tomtom Mahallesi'nde kentsel dönüşümle halihazırda 17 binanın dönüşümünü yapan Krea Grup, Galataport'un da etkisiyle bölgeyi yine 100 yıl öncesinde olduğu gibi kentin merkezi haline getirmeyi planlıyor. Grup, ayrıca Lizbon ve Porto gibi Avrupa şehirlerindeki tarihi bölgeleri dönüştürüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:05 

Karaköy, Avrupa, Ekonomi
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