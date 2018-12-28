Krea Grup, Avrupa'nın tarihi şehirlerini dönüştürüyor
31 dakika önce
Karaköy Tomtom Mahallesi'nde kentsel dönüşümle halihazırda 17 binanın dönüşümünü yapan Krea Grup, Galataport'un da etkisiyle bölgeyi yine 100 yıl öncesinde olduğu gibi kentin merkezi haline getirmeyi planlıyor.
Karaköy
Tomtom Mahallesi'nde kentsel dönüşümle halihazırda 17 binanın dönüşümünü yapan Krea Grup, Galataport'un da etkisiyle bölgeyi yine 100 yıl öncesinde olduğu gibi kentin merkezi haline getirmeyi planlıyor. Grup, ayrıca Lizbon ve Porto
gibi Avrupa
şehirlerindeki tarihi bölgeleri dönüştürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:05
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