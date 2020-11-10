Kreatif düşünür Erdoğan Eroğlu'na ödül - Son Dakika

Marka danışmanı ve kreatif düşünür Erdoğan Eroğlu, Sabancı Üniversitesi'nin kariyer etkinliği olan IMIS'in My-Way ve Passion etkinliklerine verdiği katkıdan dolayı iki ödüle layık görüldü.

İş dünyasından önemli isimleri öğrencileri bir araya getiren 2015 ile 2017 yılında düzenlenen Kariyer zirvesi IMIS My-Way ve Passion etkinliklerinin marka imajını tasarlayan Erdoğan Eroğlu, katılımcı sayılarının artmasına, etkinliğinin katılımcılar tarafından beğenilmesine, sahnelere özel tasarımların yoğun ilgi görmesine yönelik katkılarından dolayı Sabancı Üniversitesi tarafından iki ödüle layık görüldü.

Ödülünü etkinlik başkanlarının elinden alan Erdoğan Eroğlu, "Her birimiz ortak duygularla burada yer aldık. Hedeflerimiz ve ideallerimiz adına ilham alabilmek için bu ortak noktada buluştuk. Tüm bunların hepsi ortak duyguların bize gösterdiğidir. Bu ortak duygularda buluştuğumuz için hepinize teşekkür ediyorum. Siz tutkuları olan insanlar, tutkularına inanan insanlar kendi tutkularınızı yansıtmak ve daha ileriye adım atmak için buraya geldiniz" dedi.