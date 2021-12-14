Kredi başvurusu yapmadan önce bunlara dikkat - Son Dakika

2021 itibariyle bireysel ve ticari kredi taleplerine olan başvuru sayısının önemli ölçüde arttığına dikkat çeken Hiperaktif Kredi Danışmanlık CEO'su Alper Özata, "Bankalar tarafından konut, taşıt, sağlık ve ihtiyaç gibi farklı konularda gerçekleşen başvurular sonucunda milyarca liralık kredi kullanımı sunuldu. Kredi taleplerinde başvuru süreçleri kolay görülse de süreç içerisinde büyük önem taşıyor. Yanlış yapılan başvurular kredi talebinin reddedilmesine ve kişilerin kredi notunun düşmesine sebep oluyor" dedi.

Kredi taleplerine danışmanlık sağlayan Hiperaktif Kredi Danışmanlık CEO'su Alper Özata kredi başvurusu yapmadan önce bilinmesi gereken 4 önemli adımı paylaştı.

Pandemi ile değişen ekonominin kredi başvurularına olan talepleri arttırdığına değinen Özata, "Konuttan taşıta, sağlıktan ihtiyaca birçok kredi türünde milyarca TL'lik hacimde kredi kullanımı sağlandı. Bankalara gerçekleştirilen başvuruların sonucunda bireysel ve ticari müşterilere sunulan bu krediler birçok ihtiyacın karşılanmasına imkan tanıdı. Bireysel ve ticari müşterilerin kredi başvuruları bankalar tarafından çoğu zaman reddediliyor. Kredi başvurularındaki bu olumsuz dönüşlerin birçok sebebi olabilir. Olumsuz yanıt alan başvurulardaki neden büyük çoğunlukla "Düşük Kredi Notu" veya "İcra Takibi" olurken yanlış yapılan başvurular da kredi taleplerinin olumlu sonuçlanmasına engel olabiliyor" diye konuştu.

Hem kredi başvurusunun reddine hem de kredi notunun düşmesine sebep olan bu durumun yaşanmaması için önemli detaylara hakim olmak gerektiğini belirten Özata, kredi başvurusu sağlamadan evvel dikkat edilmesi gereken önerilerini paylaştı.

ÖNCE İHTİYAÇLARINIZI BELİRLEYİN

Her kredi türü için ihtiyaçların farklı olduğunu söyleyen Özata, "Konut kredisi, taşıt kredisi, sağlık kredisi, ihtiyaç kredisi ve birçok farklı konuda krediye ihtiyaç duyabilirsiniz. İlk aşamada başvuracağınız krediye gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını kesinleştirin. İhtiyacınız net olarak belirledikten sonra ise ihtiyaç duyduğunuz kredi tutarını belirlemelisiniz. Bu bağlamda talep edeceğiniz kredi tutarı büyük önem taşıyor. Yüksek meblağlı bir kredi talebine karşılık gelmeyen bir gelir durumunuz varsa başvurunuzun reddedilmesi yüksek bir ihtimaldir. Başvuru sürecinden önce ilk olarak ihtiyaç duyduğunuz kredi tutarını doğru şekilde belirlemelisiniz" açıklamasında bulundu.

BİRDEN FAZLA BANKAYA BAŞVURU YAPMAYIN

Birden fazla bankaya başvuru yapmanın olumsuz bir yöntem olduğunu belirten Özata, "Kredi başvurularında aynı anda birden fazla bankaya başvuru yapmak olumsuz bir imaj oluşturarak taleplerin reddedilmesine sebep oluyor. Yakın tarihler içerisinde farklı bankalara gerçekleştirilen kredi başvuruları kredi notunuzu da düşürebilir. Kredi başvurularınızın reddedilmemesi için bir bankadan net dönüş almadan farklı bir bankaya kredi başvurusunda bulunmamalısınız" ifadelerini kullandı.

GELİRİNİZE GÖRE ÖDEME PLANLARINIZI KURGULAYIN

İhtiyaç duyulan kredinin geri ödeme planının detaylıca incelenmesi gerektiğini ifade eden Hiperaktif Kredi Danışmanlık CEO'su Alper Özata, "Gelirinize göre kurgulayacağınız bir ödeme planı sayesinde kredi taksitlerinizi zorlanmadan ödeme imkanı bulabilirsiniz. Bu yüzden kredi başvurusu yapmadan önce kredi başvurusu sağlayacağınız bankadan detaylı bilgi edinebilirsiniz. Doğru ödeme planını kurgulayarak kredi başvurularınızı gerçekleştirmeniz onay sonrasında daha sağlıklı bir finansal yönetim sağlamanıza olanak sağlayacaktır" dedi.

UZMAN GÖRÜŞLERİNİ İNCELEYİN

Uzman görüşlerinin detaylı incelemesinin son derece etkili olacağını söyleyen Özata, "Düşük kredi notuna sahip olmak günümüzde oldukça sık karşılaşılan bir durum. Geciken kredi kartı borçları, icra takipleri ve birçok farklı süreç kredi notunuzu doğrudan etkiler. Öncelikle kredi notunuzu yüksek tutmak için uzman görüşlerini sıkı bir şekilde takip edebilirsiniz. Düşük kredi notuna sahip olmak bir sorun gibi görünse de doğru danışmanlık sayesinde aşılabilecek bir etmen. Bireysel ve ticari kullanıcıların kredi danışmanlığı hizmeti alması, krediye erişimi düşük kredi notuna rağmen sağlayabiliyor. Bu anlamda Hiperaktif Kredi Danışmanlık'ın yapay zeka ile sağladığı danışmanlık modeli krediye ulaşım kolaylığı oluşturuyor. Uçtan uca danışmanlıklar ile yönetilen başvuru süreçleri yüzde 70 olumlu yanıt alıyor. Doğru krediye ulaşımda büyük önem taşıyan bu model kredi notunun 750 olduğu müşterilere kadar kullanılabiliyor" diye konuştu.