Kredi borcu devam eden otomobili yandı,üzüntüden kahroldu - Son Dakika

Kredi borcu devam eden otomobili yandı,üzüntüden kahroldu

Kredi borcunu bitirmediği otomobili yanan genç büyük üzüntü yaşadı

Acil servis önünde yanan aracı söndürmek için vatandaşlar seferber oldu

ANTALYA - Antalya'da bir genç, ihtiyaç kredisi ile aldığı ve borcunu ödemediği otomobilinin yanmasıyla büyük üzüntü yaşadı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 16.30 sırasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis önündeki bir otomobilde çıktı. Hastanede akrabalarının tahlilini yaptıran İbrahim Alagöz 07 KCE 16 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Birkaç metre ilerleyen Alagöz'ün otomobilinin motor bölümünden biranda alevler yükseldi. Hemen aracındaki gaz bağlantılarını kesen Alagöz, yakınlarını dışarı çıkardı. Alevler kısa sürede otomobilin tüm motor kısmını sardı. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye gelinceye kadar yangına hastanenin özel güvenlik görevlileri yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Güvenlik görevlileri alevleri söndürmeyi başardı. İtfaiye ekipleri de yanan aracın tüm bağlantılarını kesip soğutma işlemi yaptı. Yangını etraftaki vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından otomobil,çekici yardımıyla çekildi. Söndürme ve soğutma çalışmaları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İbrahim Alagöz ise soğutma çalışmalarını endişeli gözlerle izledi. Alagöz'ün, aracını 9 ay önce ihtiyaç kredisi ile aldığı ve daha borcunu bitirmediği öğrenildi.

"Daha borcu bitmedi"

"İbrahim Alagöz, havanın sıcak olmasından aracının yandığını düşünerek, "Uzun yol falan yapmadım. Hastaneye tahlil vermeye geldik. Tahlilin ardından giderken başımı abu iş geldi. Daha aracın parasını bile ödemedik. İhtiyaç kredisi ile aracı aldım, 4 taksitini ancak ödedim. Geçtiğimiz kasım ayında evlendik. Borçla bu arabayı aldık. O dönemde 30 bin liraya almıştım. 15 Bin TL kredi çekmiştim hepsi gitti. Şuan değeri aracımın 60 bin liraydı ama gitti. Allah daha kötüsünden esirgesin. Allah'tan acilin önünde olmadı. İnsanın malı yanarken kendisi hiç düşünmüyor." dedi.