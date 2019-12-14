Kredi çekip, gittikleri şampiyonada üçüncü oldular - Son Dakika
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Kredi çekip, gittikleri şampiyonada üçüncü oldular

6 saat önce

ERZURUM Sancak Atlıspor Kulübü, bankadan kredi çekerek 6-9 Aralık tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Türkiye şampiyonasına katılarak üçüncü oldu.

Kredi çekip, gittikleri şampiyonada üçüncü oldular, System.String[]

ERZURUM Sancak Atlı spor Kulübü, bankadan kredi çekerek 6-9 Aralık tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Türkiye şampiyonasına katılarak üçüncü oldu. Kulüp Başkanı Saffet Fidan, " Erzurum'un, 28 yıl sonra şampiyonluğu kaptırmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama bunu herkes bilsin ki ciridin ana yurdu Erzurum'dur" dedi.

Merkez Palandöken ilçesinde 3 yıl önce kurulan ve gösterdiği büyük bir performansla Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Sancak Atlıspor Kulübü cirit takımı, Ankara'ya gidecek para bulamayınca kulüp başkanı Saffet Fidan bankadan 15 bin lira kredi çekti. 25 kişilik ekiple şampiyonaya katılmak üzere Ankara'ya giden Sancak Atlıspor Kulübü, bir büyük başarıya daha imza atarak üçüncü oldu. Ciritin anayurdu Erzurum olmasına rağmen Uşaklı ciritcilere verilen değeri kıskandıklarını vurgulayan Saffet Fidan, "28 yıldır bu şampiyonluğu Erzurumlu ciritciler elde ediyordu. Ancak bu yıl sahipsizlik belimizi büktü. Ben de 15 bin lira kredi çekip kulübü Ankara'ya götürdüm. 3 yıllık bir kulüp olmamıza rağmen şampiyonada üçüncü olduk. Bir, iki ve dördüncülüğü Ankara vekilleri, belediye başkanları ve halkı ile birlikte çıkarma yapan Uşak takımları kazandı. Erzurum'un şampiyonada güçlü isimleri vardı. Ancak maddi imkansızlık nedeniyle onlar da bir şey yapamadı. Sahipsizlik yüzünden 28 yıl sonra şampiyonluğu kaptırdık" diye konuştu.Ata sporu ciritin anavatanı Erzurumdur" diyerek yeni bir tartışmayı başlatan Başkan Fidan, "Bu spor Erzurum'da asırlardır oyananır. Şu anda 20 kulüp bulunmakta. 28 yıldır da Türkiye şampiyonu bu şehirden çıkıyordu. Ata sporu ciriti yaşatmak için özellikle köylerimizde büyük bir gayret veriliyor. Bu spor babadan oğluna devredilir. Her erkek çocuk küçük yaşta at binmesini öğrenir ve bıyıkları terlemeye başladığında takımdaki yerini alır. Öyle ki artık genç kızlarımız bile bu spora sahip çıkmaya başladı. Ancak devlet büyüklerimizin destek vermemesi elimizi kolumu bağlıyor" dedi.


Aralık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:38 Kaynak: DHA
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