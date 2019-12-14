Kredi çekip, gittikleri şampiyonada üçüncü oldular - Son Dakika
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Kredi çekip, gittikleri şampiyonada üçüncü oldular

6 saat önce

Kredi çekip, gittikleri şampiyonada üçüncü oldularERZURUM Sancak Atlıspor Kulübü, bankadan kredi çekerek 6-9 Aralık tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Türkiye şampiyonasına katılarak üçüncü oldu.

Kredi çekip, gittikleri şampiyonada üçüncü oldular

ERZURUM Sancak Atlı spor Kulübü, bankadan kredi çekerek 6-9 Aralık tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Türkiye şampiyonasına katılarak üçüncü oldu. Kulüp Başkanı Saffet Fidan, Erzurum'un, 28 yıl sonra şampiyonluğu kaptırmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama bunu herkes bilsin ki ciridin ana yurdu Erzurum'dur dedi.

Merkez Palandöken ilçesinde 3 yıl önce kurulan ve gösterdiği büyük bir performansla Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Sancak Atlıspor Kulübü cirit takımı Ankara'ya gidecek para bulamayınca kulüp başkanı Saffet Fidan bankadan 15 bin lira kredi çekti. 25 kişilik ekiple şampiyonaya katılmak üzere Ankara'ya giden Sancak Atlıspor Kulübü bir büyük başarıya daha imza atarak üçüncü oldu. Ciritin anayurdu Erzurm olmasına rağmen Uşaklı ciritcilere verilen değeri kıskandıklarını vurgulayan Saffet Fidan, 28 yıldır bu şampiyonluğu Erzurumlu ciritciler elde ediyordu. Ancak bu yıl sahipsizlik belimizi büktü. Bende 15 bin lira kredi çekip kulübü Ankara'ya götürdüm. 3 yıllık bir kulüp olmamıza rağmen şampiyonada üçüncü olduk. Bir, iki ve dördüncülüğü Ankara'ya vekilleri, belediye başkanları ve halkı ile birlikte çıkarma yapan Uşak takımları kazandı. Erzurum'un şampiyonada güçlü isimler vardı. Ancak maddi imkansızlık nedeniyle onlarad birşey yapamadı. Sahipsizlik yüzünden 28 yıl sonra şampiyonluğu kaptırdık diye konuştu.

Atasporu ciritin anavatanı Erzurumdur diyerek yeni bir tartışmayı başlatan Başkan Fidan, Bu spor Erzurum'da asırlardır oyananır. Şu anda 20 kulüp bulunmakta. 28 yıldır da Türkiye şampiyonu bu şehirden çıkıyordu. Atasporu ciriti yaşatmak için özellikle köylerimizde büyük bir gayret veriliyor. Bu spor babadan oğluna devredilir. Her erkek çocuk kçük yaşta at binmesini öğrenir ve bıyıkları terlemeye başladığında takımdaki yerini alır. Öyleki artık genç kızlarımız bile bu spora sahip çıkmaya başladı. Ancak devlet büyüklerimizin destek vermemesi elimizi kolumu bağlıyor dedi.

Kredi çekip, gittikleri şampiyonada üçüncü oldular

Aralık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:47 Kaynak: DHA
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