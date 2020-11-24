Kredi çekmek için boşandılar sonra dolandırıldılar - Son Dakika

Kredi çekmek için boşandılar sonra dolandırıldılar

24.11.2020 10:15
Kredi çekmek için boşandılar sonra dolandırıldılar, System.String[]

Erzurum'da kredi çekmek için eşinden kağıt üstünde boşanan kişi, parasını Bitcoin'e yatırdı.

Erzurum'da kredi çekmek için eşinden kağıt üstünde boşanan kişi, parasını Bitcoin'e yatırdı. Kısa zamanda dolandırıldıklarını anlayan çift, gerçekten ayrıldı. Onlarca kişi ise Bitcoin isimli sanal para ile kazançlarından kar payı elde edeceği vaadiyle dolandırıldıklarını fark edince savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, Erzurum'da Tuba P., ortağı Seda K. aracılığıyla inşaat işi adı altında vatandaşlardan para topladı. Tuba P.'ye bazı vatandaşlar arabasını satıp, bazıları da bankadan kredi çekerek para verdi. Kendisine son verilen paraların geri ödemesini yapmadığı iddia edilen Tuba P. hakkında yaklaşık 40 kişi Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu.

"Eşinden boşandırdı, kredi çektirdi, parayı alıp sırra kadem bastı"

Tuba P., M.N.'nin eşi ile bankaya kredi çekmek için gitti. Ancak kocasının borçlarından dolayı kredi çıkmayınca Tuba P., kadına kocasından boşanmasını söyledi. Akşam eve gelen kadın, eşi M.N.'ye kredi çekebilmek için kağıt üstünde boşanması gerektiklerini ifade etti. Durumu kabul eden M.N. ile eşi adliyeye giderek boşanma dilekçesi verdi. Boşanma işlemlerinin ardından kredi çekmek için bankaya giden kadın, parayı alarak Tuba P.'ye verdi. Parayı alan Tuba P. geri ödemesini yapmayarak sırra kadem bastı. Olaydan sonra çift gerçekten ayrıldı. 2 yaşındaki çocuğunu göremediğini ifade eden M.N., 7 yıllık evliliğinin bu yüzden bittiğini söyledi.

"GEREKİRSE SENDEN BOŞANIRIM YİNE DE BU İŞE GİRERİM"

Eşinin inşaat işinde çok para var demesi üzerine bu işe dahil olduğunu sonradan Bitcoin'e para yatırdıklarını anladığını kaydeden mağdur M.N., "Bundan 10 ay önce eşimin arkadaşı eşime, bir inşaat işi var annemler bu işe girip kar ettiler. Dilerseniz sizde arabanızı satıp yatırım yapın, belli bir birikim yaparak ev alın diye söylemiş. Kamuda asgari ücretle çalışan işçileriz. Eşim bu durumu gelip bana söyledi. Ben eşime bir arabamız var kalsın kapımızda bu işe girme dedim. Eşim gerekirse senden boşanırım yine de bu işe gireceğim dedi. Ben izin vermek zorunda kaldım ailemi kaybetmemek için. 59 bin TL Seda K. üzerinde Tuba P.'ye para yatırdık. Tuba P. bize belirli para karşılığında kar vereceğiz yine para bulun dedi. Eşim benden habersiz 5 kişiden para toplamış. Bu paranın meblağı da toplamda 1 trilyon 800 bin liraya vuruyor. Bende çevremden toplayıp verdim. Eylül ayında bu olay patladıktan sonra 427 bin TL verdi. Daha sonra işi öğrendim ki bitcoin inşaat malzemesi değilmiş" diye konuştu.

"SENET TEKLİF ETTİ, ERTESİ GÜN ZORLA SENET ALDILAR DİYE BİZİ SAVCILIĞA VERDİ"

M.N., "Bize senet teklifinde bulundular. Tuba P., bize 1 milyon 800 bin TL ödeyeceğine dair senet verdi. Daha sonra savcılığa zorla benden senet aldılar diye suç duyurusunda bulundu. Neden böyle bir şey yaptığını sorduğumuzda da benimle hareket edenlerin sonu gidin bakın ne haldeler, siz sürünmeye devam edeceksiniz gibi şeyler söyledi. Bunlar bizi nitelikli dolandırdılar. Hesaplarının hacklendiğini söylüyorlar, biz buna inanmıyoruz. Ortağı da Tuba P.'nin hesabında 200 trilyon para olduğunu gördüğünü söylüyor. 200'e yakın mağdur var ortada. 10 ay önce başladı bu ticaret bunlar 6 yıldır Erzurum'da bu işi yapıyorlarmış. Sonradan bitcoin olduğunu söylediler ama iş işten geçmişti. İnsan bilerek gidip de alın teri ile kazandığı parayla kumar oynamaz. 1 milyon 640 bin lira kaybımız var" dedi.

"TUBA P. BİZİ BOŞANDIRDI"

Tuba P. ile eşinin kredi çekmek için bankaya gittiklerini ifade eden M.N., "Ancak benim eskiden bankalara olan borcumdan dolayı eşime, benimle resmi nikahı var diye krediyi vermediler. Banka görevlisinin boşandığınız zaman kredi çekebilirsiniz lafını duyan Tuba P. eşimle beni adliyede boşanma davası açtırarak boşattırdı ve kredi çektirdi. Biz normalde kağıt üzerinde boşanmamız gerçeğe dönüştü. 2 yaşındaki çocuğumu göremiyorum. Tuba P.'nin kapısına gidip para istediğimiz de bizi savcılığa şikayet ediyor. Ben 7 yıllık evliliğimi bitirdim. Eşim de psikolojik sorunlarından dolayı beni evde görmek istemiyor o beni suçluyor, ben onu suçluyorum" şeklinde konuştu.

"ÇEVREMDEN PARA TOPLAYIP BU İŞE YATIRDIM"

6-7 ay kadar önce bir arkadaşlarını aracılığıyla Tuba P. ve Seda K. ile tanıştığını ifade eden diğer mağdur M.E. ise, "Arkadaşım kendisinin de, ailesinin, kız kardeşinin de bu işten para kazandığını söyledi. Bizde araştırıp bu işe girdik. Tuba P., farklı zamanlarda bizden para talep etti. Bazılarına da biz sebep olduk. Biri 54 bin TL kredi çekip verdi. Hatta elden aldığı parayı da inkar ediyor. Kendim 85 bin TL kredi çekip onu verdim yine arkadaşımızdan 15 bin TL para alıp onu verdim. Toplamda 167 bin TL'lik bir para verdik. Bize bunları birer katı karıyla vereceğini söyledi. Bu işi 5-6 yıldır yapıyormuş kendisi" ifadelerini kullandı.

"İKİ ORTAK BİRBİRLERİNİ SUÇLUYOR"

Geçen Eylül ayında dolandırıldıklarını anladıklarını belirten M.E., "Bize hacklendiğini söyledi. Paraların ortağı Seda K.'da olduğunu söyledi. Ortağı Seda K. da paraların Tuba P.'de olduğunu söyledi. Birbirlerini suçluyorlar. 30-40 kişi bu şekilde mağdur oldu. Tuba P.'nin yanına yaklaştığımızda 'işinizden ederim, biz sayılı ailelerdeniz iş yerinize gelirim' gibi sözler söylüyor. Yanına gittiğinde bizi tehditten savcılığa veriyor. Biz paramızın peşindeyiz, tehdit de etmedik onu. Kendini aklamak için mağdurların hepsini birbirine düşürerek kimse kendiyle muhatap olmamasını sağlamaya çalıştı. Dava sürecini başlattık. Bilgisayar siber suçlarda inceleniyor" açıklamalarında bulundu.

(İHA)

Kredi çekmek için boşandılar sonra dolandırıldılar
Kredi çekmek için boşandılar sonra dolandırıldılar
Kredi çekmek için boşandılar sonra dolandırıldılar
Kredi çekmek için boşandılar sonra dolandırıldılar

Erzurum, Bitcoin, Kredi, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kredi çekmek için boşandılar sonra dolandırıldılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı Irak ile Suriye arası terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın ve buluştuğu teröristler nokta atışıyla öldürüldü Kargocu üzerinde "Kırılacak" yazan paketi yerde sürükleyip fırlattı! O anlar kamerada Falcao'nun Kayseri maçında tribünde telefonla oynaması taraftarların tepkisini çekti "Yolda kaldık" diyerek duygu sömürüsü yapan dilenciler, görüntülenince taksiye atlayıp kaçtı Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu Fransız ve İspanyol basını, Türk İHA'larının başarısına dikkat çekti: Rus hava savunma sistemleri engel olamadı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor
Ahmet Çakar'dan Terim ve maçın hakemine sert sözler: Ben o zaman 40 yıl hokkabazlık yapmışım Ahmet Çakar'dan Terim ve maçın hakemine sert sözler: Ben o zaman 40 yıl hokkabazlık yapmışım         
10:19
Dünyaya gözlerini açar açmaz ölüme terk edilen bebek yaşam mücadelesi veriyor Dünyaya gözlerini açar açmaz ölüme terk edilen bebek yaşam mücadelesi veriyor         
10:04
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Kaçak kazı yapan şahıslar, tünele havalandırma sistemi bile kurmuş Kaçak kazı yapan şahıslar, tünele havalandırma sistemi bile kurmuş         
09:37
Taksim'de maske takmadığı için ceza yiyen gençten ilginç tepki: İtiraz ederiz, olmazsa öteki tarafta görüşürüz Taksim'de maske takmadığı için ceza yiyen gençten ilginç tepki: İtiraz ederiz, olmazsa öteki tarafta görüşürüz         
09:04
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak         
08:40
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır         
00:43
Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı         
22:59
Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu         
22:52
51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu 51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu         
22:46
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
20:32
General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak         
18:47
Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler         
17:39
Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada         
17:27
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 10:32:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kredi çekmek için boşandılar sonra dolandırıldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei