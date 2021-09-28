Kredi çekmek isterken 45 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırdı - Son Dakika

Tekirdağ'da kredi çekmek isteyen bir vatandaş, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Aracını yenilemek isteyen vatandaş, 45 bin lirasını dolandırıcıya kaptırdı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikamet eden Hasan Süngü isimli vatandaş, geçtiğimiz hafta aracını yenilemek için emekli maaşını aldığı bankaya mobil olarak kredi başvurusunda bulundu. Başvurusunun ardından kendisini arayan telefon dolandırıcılarına inanan Hasan Süngü, kimlik bilgilerini ve telefonuna gelen onay mesajlarını dolandırıcılara söyledi. Telefonu kapattıktan sonra hesabından 45 bin TL havale edildiğini gören Süngü, dolandırıldığını anladı.

"Dolandırıcılar kredimin onaylandığını söyledi"

Olay gününü anlatan Hasan Süngü, "Çalıştığım bankanın mobil uygulaması üzerinden 100 bin TL kredi talebinde bulundum. Daha sonra H.K. adlı bir kişi beni arayarak kredimin onaylandığını fakat birkaç işlem yapılması gerektiğini söyledi. Kimlik bilgilerimi ve telefonuma gelen onay mesajlarını bu kişiye söyledim. Mobil uygulamaya tekrar girdiğimde kredi kartı limitimin 20 bin TL'ye çıktığını ve bu tutarın H.K.'nın hesabına havale yapıldığını gördüm. Ayrıca ön onayda bekleyen 25 bin TL'lik kredimin de bu şahsın hesabına yattığına dair telefonuma mesaj geldi" dedi.

"Şikayetçi oldum"

Dolandırıldığını anlayınca bankanın genel merkezini aradığını söyleyen Süngü, "Bankanın genel merkezini aradığımda hesabımdan çıkan paranın H.K. adlı bir şahsa yattığını ve bana gelen mesajların onay mesajı olduğunu öğrendim. Hesap ekstrelerim ile birlikte savcılığa giderek H.K.'dan şikayetçi oldum. Hiç görmediğim bir para bu. Ödeyecek gücüm yok" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ