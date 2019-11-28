Son Dakika Haberleri: Kredi çıkmazına giren yaşlı kadın yardım bekliyor
Son Dakika Güncel Kredi çıkmazına giren yaşlı kadın yardım bekliyor - Son Dakika

Kredi çıkmazına giren yaşlı kadın yardım bekliyor

6 saat önce

Kredi çıkmazına giren yaşlı kadın yardım bekliyor Kahramanmaraş'ta 14 yıl önce polis kocasını kalp krizi sonrası kaybeden 68 yaşındaki Leyli Özalpay, çektiği 20 bin liralık krediyi ödeyemediği için perişan olduğunu söyledi 2 torununa bakan ve örgü işleyip ek gelir sağlayan Özalpay,...

Kredi çıkmazına giren yaşlı kadın yardım bekliyor

Kahramanmaraş'ta 14 yıl önce polis kocasını kalp krizi sonrası kaybeden 68 yaşındaki Leyli Özalpay, çektiği 20 bin liralık krediyi ödeyemediği için perişan olduğunu söyledi

2 torununa bakan ve örgü işleyip ek gelir sağlayan Özalpay, hayırseverlerden ve yetkililerden yardım bekliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polis kocasının 14 yıl önce kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesinin ardından kredi çektiğini ve maddi zorluklar yaşadığını söyleyen Leyli Özalpay (68), hayırseverlerden ve yetkililerden yardım bekliyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesinde yaşayan 4 çocuk annesi Özalpay (68), eşinin vefatını ardından, eşinden ayrılan oğlunun 2 çocuğuna da bakmak zorunda kaldı. Farklı zamanlarda yaptığı alışverişler ve banka kredileri nedeniyle yaklaşık 20 bin lira borcu nedeniyle de sıkıntılı günler yaşayan Özalpay, eşinden kalan emekli maaşını de diğer çocuklarıyla kanunen paylaştığını anlattı. Özalpay, "Polis eşiyim, eşim vefat ettikten sonra maddi manevi zorluk yaşadım. Çocuklarıma ve torunlarıma bakmak zorunda olduğum için kredi çekmek zorunda kaldım. Aldığım maaş ile ancak kiramı ödeyebiliyorum. Kızlarım da dul olduğu için onlara da kredi borcu kesiliyor. Aslında hiç kimse krediye bulaşmak istemez ama ben mecbur kaldım. Havalar soğudu ve benim şuan evimde yakacak odunum ve kömürüm yok. Oğlumda eşinden ayrıldığı için şuan iki torunuma bakıyorum. Onların odun kömür ihtiyaçları, mutfak masrafları, kredi kartları ve kira da eklenince çok zor günler geçiriyorum. Şuan komşuların yardımlarıyla geçinmeye çalışıyorum" dedi.

Para kazanabilmek için örgü işleyip sattığını belirten Özalpay, "Bazen parasıyla komşuların yünlerini yıkıyorum. Onlarda yardımcı olmak için bana bu şekilde iş imkanı sağlıyorlar. Şu an yaklaşık 20 bin lira kredi kartı borcum var. Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum, hayırseverler ve yetkililerden destek bekliyorum" diye konuştu.

Kredi çıkmazına giren yaşlı kadın yardım bekliyor

Kalp Krizi, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'da bir mağaza regl olan çalışanlarına rozet taktırdı
Guido Senia, sevgilisi Şeyma Subaşı'nı öpücüklere boğdu Babası rahatsızlandı, yerine 12 yaşındaki oğlu geçti Soyguncu kılığına girip eski sevgilisine ateş açtı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:17:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kredi çıkmazına giren yaşlı kadın yardım bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]