Son Dakika Haberleri: Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a yükseltti
Son Dakika Dünya Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a yükseltti - Son Dakika Dünya

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a yükseltti

6 saat önce

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin not görünümünü "negatif"ten "durağan"a yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a yükseltti, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etti. Kuruluş, ülke notu görünümünü ise "negatif"ten "durağan"a yükseltti.


Son olarak geçen temmuz ayında Türkiye'nin kredi notunu BB'den BB-'ye düşüren Fitch, not görünümü negatif olarak teyit etmişti. Not indirimine gerekçe olarak da Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasını ve S-400'ler nedeniyle ABD'den olası yaptırım riskini göstermişti.

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Türkiye, Fitch, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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