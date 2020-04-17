Kredi desteği sayesinde çarkları dönüyor

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sıkıntıya giren firmalar, devlet bankalarından aldıkları kredi desteğiyle çarklarını döndürüyor.

Adana'da 25'i kadın 55 çalışanı bulunan ve atıkları geri dönüştürerek ekonomiye yeniden kazandıran Heybeliler Tekstil de devlet bankalarından aldığı kredi sayesinde üretimini aralıksız sürdürüyor.

Firmanın ortaklarından Naci Heybeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir fabrikada dokuma ustası olarak çalışan babasının 1974 yılında kurduğu işletmelerinin o günden bu yana faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini söyledi.

Babasının 1994 yılında vefatının ardından işlerin başına 5 kardeşiyle birlikte kendisinin geçtiğini dile getiren Heybeli, işletmelerinde organize sanayi bölgesindeki fabrikalardan aldıkları atıkları toplayarak ekonomiye geri kazandırdıklarını kaydetti.

Günlük ortalama 80 ton iplik, yaklaşık 5 bin ton da telef ve üstüpü balyaladıklarını aktaran Heybeli, bunları İstanbul, Uşak, Gaziantep, Bursa'daki fabrikalara gönderdiklerini belirtti.

Heybeli, yurt içinin yanı sıra Hindistan'a iplik, Almanya, İngiltere'ye kumaş ve İtalya'ya da açma telef olmak üzere yılda ortalama 500 bin dolar ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle firmalarının da sıkıntıya girdiğini aktaran Heybeli, birçok işletmenin üretimi durdurması dolayısıyla atık iplik bulmakta sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

"Ekonomik önlemler ilaç gibi geldi"

Bu zor süreçte işçilerini çıkarmayı ve makineleri durdurmayı asla düşünmediklerini vurgulayan Heybeli, devlet tarafından alınan ekonomik önlemlerin bu süreçte kendilerine ilaç gibi geldiğini kaydetti.

Çarkların dönmesi ve işçilerin ücretlerini aksatmadan ödeyebilmek için devlet bankaları tarafından verilen 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli krediye başvurduklarını anlatan Heybeli, bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan Kredi Garanti Fonu desteğinde kaynak sağladıklarını vurguladı.

Devlet bankalarından zorlanmadan, kendilerine sağlanan kolaylıkla aldıkları kredi sayesinde işletmelerinin faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Heybeli, "Bugünler zor günler ama geçecek, hep birlikte atlatacağız. Dünya krizle boğuşurken biz de işçilerimize, devletimize yardımcı olmaya çalışalım. Biz büyük bir ülkeyiz, bu süreci atlatacağız inşallah." diye konuştu.