Kredi desteğinde vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat etmedi - Son Dakika

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği önünde ertelemeli kredi desteğinin 2. gününde çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Polis ve zabıta ekipleri sosyal mesafeye uymayan vatandaşlara uyarıda bulundu.



İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde ertelemeli kredi işlemlerinin 2.gününde çok sayıda vatandaş sabahın ilk saatlerinde yeniden sıraya girdi. Vatandaşlar kredi desteği için önce sıra numarası aldı. Sosyal mesafe kuralının ihlal edildiğini gören polis ve zabıta ekipleri anonslarla vatandaşları güvenlik çemberi oluşturarak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği önünden uzaklaştırdı. Güvenlik çemberinin dışına çıkan kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Günlük 300 kişi olarak belirlenen işlem sırası için görevliler kişileri numara sırasına göre çağırdı. Daha sonra sicil kaydı üyelik işlemleri için ATM'ye ücretini yatırmak isteyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı ve eldiven takmadığı görüldü. Polis ve zabıta ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen mesafe kuralının evrak alma işlemlerinde de hiçe sayıldığı görüldü.



"Burada sürünüyoruz"



Sırada olan vatandaşlardan Şerife Ünal zor durumda olduklarını ifade ederek "Kredi için buraya kayıt olmak lazım onun için geldik ama ortam uygun değil. Ne söyleyebilirim 300 kişi burada ağız ağızaydık polis yeni geldi bizi dışarıya çıkardı ancak yine dip dibeyiz. Sistemin bozukluğundan burada sürünüyoruz zaten herkes para için burada üstüne bir de para yatıracağız bankadan kredi çekmek için" dedi.



"Biz bunu yapamıyoruz"



20 gündür dükkanını kapattığını söyleyen Hasan Kaya ise "Saat 06.00'da geldim 96. sıradayım bu kadar insan, güvenlik görevlileri, herkes burada panik içinde. Devlet büyüklerinin aldıkları tedbirleri arttırarak devam ettirmesi gerekiyor yoksa yazık olur. Görevliler bağırıyor aradaki mesafeyi koruyun diye ama biz bunu yapamıyoruz" - İSTANBUL