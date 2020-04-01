Kredi desteğine gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymadı - Son Dakika

Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı alınan önlemlerin başında geliyordu. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği önünde ertelemeli kredi desteği için çok sayıda vatandaş sırada beklediği anlarda sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.



Tüm dünyada Covid-19 için önlemler alınmaya devam ederken Türkiye'de de tedbirler tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda sosyal mesafe kuralı alınan önlemlerin başında geliyor. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde sabahın ilk saatlerinde ertelemeli kredi işlemleri için vatandaşlar sıraya girdi. Esnaflık yapan vatandaşlar devlet bankalarından kredi desteği alabilmek için önce sıra numarası için kuyruğa girdi. Sıra numarası kuyruğunda sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Sıra işlemleri biten vatandaşlar ATM'ye sicil kaydı üyelik ücreti ödedi. ATM'ye ücret yatırıldığı esnada ise vatandaşların eldiven takmadığı görüldü. Aidatını ödeyen vatandaşlar daha sonra evraklarını almak için yeniden sıraya girdi.



"Sosyal mesafe yok maskesiz çok insan var"



Sırada yoğunluk oluşturan çok sayıda vatandaşın maske takmazken sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü. Sırada bekleyen vatandaşlardan Ebrar Büyükkabucu çok zor durumda olduklarını belirterek, "Bankaların verdiği halka esnaf destek kredisi için Ticaret Odası'na kayıtları olan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde geldi. Biz sabah 08.00'da geldik, insanlar isimlerini 06.00'da listeye yazdırmaya başlamışlar. Yoğunluk sabah daha fazlaydı gördüğünüz gibi şu an biraz daha azaldı. Vaziyet sıkıntılı şurada bankamatik var ellerini sürüyorlar. Sosyal mesafe kuralı yok maskesiz çok insan var çaresiz bir şekilde para derdine düşmüşler" dedi. - İSTANBUL