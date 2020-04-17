Kredi desteğiyle yeni fabrika için makine alımı yaptı - Son Dakika
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Kredi desteğiyle yeni fabrika için makine alımı yaptı

11 dakika önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen üretimine devam eden Giresun'daki PVC pencere, kapı ve cam sistemleri firması, kredi desteğiyle yatırımlarını sürdürüyor.

Kredi desteğiyle yeni fabrika için makine alımı yaptı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen üretimine devam eden Giresun'daki PVC pencere, kapı ve cam sistemleri firması, kredi desteğiyle yatırımlarını sürdürüyor.

Keşap ilçesi Yolağzı mevkisindeki üretim tesisi ile fabrika binasında 90 kişi ile faaliyet gösteren Alp Glass Sanayi Ticaret Ltd. Şti. firması dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından olumsuz etkilenmeden büyümeyi sürdürmeyi hedefliyor.

Firma bu hafta içerisinde de Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) yararlanıp bankadan kredi kullanarak yeni fabrika binası için makine alımı yaptı.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs sürecinde kendilerinin ekonomik olumsuzluklardan kısmen etkilediğini söyledi.

Sektörde de mart ve nisan aylarında genellikle durgunluk yaşandığına işaret eden Kurt, "Koronavirüsle tabi biraz etkilendik, fakat işlerimiz devam ediyor, bir problemimiz yok, bir sıkıntımız şu anlık görünmüyor." dedi.

Kurt, ülkede içinde bulunulan sürecin haziran ayı sonrası düzelmesi beklentisinde olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Aslında bizler bundan önce 2018 krizinde de çok fazla badireler atlattık. Şu anki süreç bu bizi bir miktar etkileyecek ama biz bunun üstesinden kalkacağız. Aslında piyasada dile getirildiği kadar olumsuzluk yok. Şu anda 90 kişi ile çalışıyoruz, kapattık veya iş durması yapmıyoruz. Onun için bunun da bizi çok fazla yıpratmayacağı kanaatindeyiz."

Sektörde yatırım yapan bir firma olduklarının altını çizen Kurt, "Bu süreçte yeni fabrika inşaatımız, yeni makine yatırımlarımız vardı. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kredisi kullandık. Kredi kullanmada da hiçbir problemimiz olmadı. Bu hafta yeni bir makine yatırımıyla ilgili kredi kullanımı yaptık." dedi.

Kurt, kredi alırken talebin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "İhtiyaçlarımız doğrultusunda yapılan kredi talebinde sıkıntı görmüyoruz. Bir firmanın kredi ihtiyacı olursa da doğru talepler karşısında, kredi kullanımında sıkıntı olmayacağı kanaatindeyiz." diye konuştu.

"İhtiyaç doğrultusunda talep olsa bankalar herkese ulaşır"

Piyasada bankaların kredi vermediği yönünde bir algı olduğuna işaret eden Kurt, şunları aktardı:

"İhtiyacının çok çok üzerinde kredi talebinde bulunuyorlar. Sanki KGF kredisini bedava bir kredi gibi görerek aslında 100-150 bin lira gibi rakamlar firmaların ihtiyacını karşılayacakken 500 bin lira, 1 milyon lira kredi talebinde bulunuyorlar. Aslında ihtiyaç doğrultusunda talep olsa bankalar herkese ulaşır. Biraz bunu irdelemek lazım, krediyi ne için istiyoruz? Biz sürekli banka ile büyüyen bir firmayız, gerek diğer ekonomik olumsuzluklarda gerekse bugün bir sıkıntımız olmadı."

Alper Kurt, "Ülkede koronavirüs krizi var, sen yatırım yapamazsın, makine alamazsın, kredi kullanamazsın diyen olmadı." ifadelerini kullanarak, "Ama ne yapacağınızı, krediyi nerede kullanacağınızı anlatamadığınız zaman bu sefer de ret yersin yani. Onun için ilk önce doğru krediyi isteyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz bunlardan daha kötülerini de gördük"

Bu süreçte sağduyulu olunması gerektiğinin altını çizen Kurt, "Biraz daha pozitif düşüneceğiz, inşallah haziran sonrası da kayıplarımızı telafi edeceğiz. Biz bunlardan daha kötülerini de gördük, doların 3 liradan 6 liraya çıktığı geceleri gördük. Biz öyle bir toplumuz ki bir gecede batacak durumda değiliz. Felaket tellallığı değil de pozitif düşünmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Kurt, kendilerinin bölgesel çalışan bir firma olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gıda, yemek ve tekstil gibi sektörler bu süreçten etkilendi. Bizde böyle bir durum olmadı, hatta personel istihdamında bulunduk, yurt dışından tırla yeni makine de geldi. Piyasada da söylenildiği gibi kriz yok, genele baktığınızda sanayi çarkları dönüyor. Restoran, berber bu gibi iş yerlerinde olumsuzluk var ama genele baktığınızda ticaret dönüyor."

Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 11:40 Kaynak: AA

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