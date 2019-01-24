Son Dakika Haberleri: Kredi faizleri 3 ayda 10 puan düştü

Kredi faizleri 3 ayda 10 puan düştü

1 saat önce

Ticari kredi faizleri, ülke risk primindeki gerileme ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin etkisiyle son 3 ayda yaklaşık 10 puanlık düşüşle yüzde 26 sınırına geriledi.

Kredi faizleri 3 ayda 10 puan düştü, System.String[]
Ticari kredi faizleri, ülke risk primindeki gerileme ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin etkisiyle son 3 ayda yaklaşık 10 puanlık düşüşle yüzde 26 sınırına geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:14 

Ekonomi, Ekonomi
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