Kredi faizleri düştü, tapuda uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

Kredi faizleri düştü, tapuda uzun kuyruklar oluştu

Kredi faizleri düştü, tapuda uzun kuyruklar oluştu Kredi faizleri düştü, inşaat ve emlak sektörü hareketlendi Kredi faizlerinde ki düşüş tapuda yoğunluk oluşturdu Kamu bankalarının konut kredisindeki faiz oranlarını düşürmesinin ardından konut satışlarında artış yaşandı.

Kredi faizleri düştü, tapuda uzun kuyruklar oluştu

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Kredi faizleri düştü, inşaat ve emlak sektörü hareketlendi

Kredi faizlerinde ki düşüş tapuda yoğunluk oluşturdu

DENİZLİ - Kamu bankalarının konut kredisindeki faiz oranlarını düşürmesinin ardından konut satışlarında artış yaşandı.

İnşaatı devam eden sıfır dairelere talepler artarken, emlakçılardan kiralık ev arayanlar ise bulamaz hale geldi. Denizli'de yaşanan konut satış yoğunluğu tapu daireleri önünde yoğunluk oluşturdu.

Kamu bankalarının 1 yıl ertelemeli sıfır konutlar için aylık yüzde 0.64, ikinci el konutlar için ise aylık yüzde 0.74 kredi imkanı sunması konut satışlarını artırdı. Denizli'de sabahın erken saatlerinden itibaren Tapu ve Kadastro 18. Bölge Müdürlüğüne gelen vatandaşlar, bina önünde yoğunluk oluşturdu. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar tapu işlemleri için bina içerisinde bulunan memurlardan ve personellerden sıra aldıktan sonra, işlemleri için bekliyor. Konut işlemleri için tapu dairelerine gelen vatandaşlara yoğunluklardan dolayı 5-6 gün sonrasına sıra veriliyor.

"Kredilerin düşmesi ile daire satışları şu anda çok hareketli"

Kredi çıktığından beri pandemi dönemine oranla satışların arttığına işaret eden ve 0.64 ve 0.74 kredi verilmesinin emlak piyasasını hareketlendirdiğini söyleyen Emlakçı Savaş Ali Çoşkun, "Pandemi döneminde işler sıkıntılıydı ve daire satışları yoktu. Şu an 0.64 faiz olunca sıfır evlerin hepsi bitti ve ikinci el evlere yöneldi insanlar. 0.64 konut kredisi hem piyasayı hareketlendirdi hem daire satışlarını hareketlendirdi. Bu konuda devletimiz çok güzel bir adım attı. Şu anda tapuda inanılmaz bir yoğunluk var ve normalde bir günde iki günde biten satışlar şu anda bir haftaya kadar uzuyor ama bu konuda da halkımızın duyarlı olması lazım. Yoğunluktan dolayı kredilerin düşmesi ve daire satışları şu anda gerçekten çok hareketli ve buna yönelik arsa fiyatları da daha da güzel olacak, arsa satışları hızlanacak diye düşünüyoruz. Acele etmesinler ama satışlar hızlı olduğu için halkın biraz daha duyarlı olması lazım" dedi.

"Kredi açısından şu anda tam daire alma zamanı"

Konut kredilerinin çok iyi olduğunu ve yatırım yaparken çekimser kaldıklarını belirten Müteahhit Nesim Çağım, "Biz yatırım yapalım mı yapmayalım mı diye çekimser kalıyorduk. Ama şu anda gerçekten talebe yetişemiyoruz. Yani bu şekilde önümüzü gördüğümüz sürece yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ederiz ve ilgili bakanlarımıza çok çok teşekkür ederiz. Yapılan kredi açısından şu anda tam daire alma zamanı gerçekten. Konut kredileri 0.64 olduktan sonra daha önce gelen örnek dairelerimize bakan müşteri sayımız 20-25'leri buluyorken şu anda 100'ün üzerinde" diye konuştu.

"0.64 faiz şu anda kamuyu canlandırdı ve çok yoğun talep var"

Faiz oranlarının kamuyu canlandırdığını ve yoğun talepler olduğundan bahseden Tapu takipçisi Mehmet Emin Yıkım, "0.64 faiz şu anda kamuyu canlandırdı ve çok yoğun talep var ve Cumhurbaşkanımızdan devam etmesini temenni ederiz. Ben tapu takip işi yapıyorum günlük 15-20 tane işim oluyor ve Allah razı olsun bunun devamını isteriz. İçerde çok yoğunluk var hem Pamukkale hem Merkezefendi şu anda üç ayrı yerden geliyorlar ve herkes yoğun çalışıyorlar. Herkes canla başla çalışıyor" dedi.

"Yoğunluk var ve bizde internetten randevu aldık"

Kredilerden yararlanan vatandaşlardan Aşkın Altun, "0.64 faiz oranından dolayı yoğunluk var ve bizde internetten randevu aldık. Sabah 09.45'e randevu verdiler ve 15 dakikada işimizi hallettik. Mesaj gelecek, ücreti yatıracaksınız sonra da geleceksiniz dediler ve yatırdık geldik. 14.40'da randevumuz vardı şimdi de bitti işlemlerimiz gidiyoruz" dedi.

Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kredi faizleri düştü, tapuda uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

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