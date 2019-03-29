Kredi Garanti Fonu: "Hazine Kontrgarantili Kgf Kefaletli İşlemlerde Var Olan Limitlerin...
1 saat önce
Kredi Garanti Fonu: "Hazine kontrgarantili KGF kefaletli işlemlerde var olan limitlerin kullandırımı devam etmekte ve günlük ortalama 4 bin başvuru değerlendirilmektedir.
Kredi Garanti Fonu: "Hazine kontrgarantili KGF kefaletli işlemlerde var olan limitlerin kullandırımı devam etmekte ve günlük ortalama 4 bin başvuru değerlendirilmektedir."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:38 Kaynak: AA
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