Son Dakika Haberleri: Kredi Garanti Fonu: "Hazine Kontrgarantili Kgf Kefaletli İşlemlerde Var Olan Limitlerin...

Kredi Garanti Fonu: "Hazine Kontrgarantili Kgf Kefaletli İşlemlerde Var Olan Limitlerin...

1 saat önce

Kredi Garanti Fonu: "Hazine kontrgarantili KGF kefaletli işlemlerde var olan limitlerin kullandırımı devam etmekte ve günlük ortalama 4 bin başvuru değerlendirilmektedir.

Kredi Garanti Fonu:
Kredi Garanti Fonu: "Hazine kontrgarantili KGF kefaletli işlemlerde var olan limitlerin kullandırımı devam etmekte ve günlük ortalama 4 bin başvuru değerlendirilmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:38 Kaynak: AA

Ekonomi
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