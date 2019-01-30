Son Dakika Haberleri: Kredi Garanti Kurumlarına Destekte Kgf Onay Tariheki Kur Esas Alınacak

Kredi Garanti Kurumlarına Destekte Kgf Onay Tariheki Kur Esas Alınacak

53 dakika önce

Kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğinde, döviz kredilerine verilen kefaletler için Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) onay verdiği tarihteki kur esas alınacak.

Kredi Garanti Kurumlarına Destekte Kgf Onay Tariheki Kur Esas Alınacak, System.String[]
Kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğinde, döviz kredilerine verilen kefaletler için Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) onay verdiği tarihteki kur esas alınacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilerin TL cinsinden yapılandırılması halinde, yapılandırma tarihindeki TCMB döviz kuru esas olacak.

Kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğine ilişkin kararda yapılan değişikliğe göre, kredi verenler, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere işletme kredilerine 96 ay, yatırım kredilerine ise 156 ayı aşmamak kaydıyla birden çok yapılandırma yapabilecek, kredi vadesini değiştirebilecek. Yapılandırma durumunda ödemesiz dönem, bu kapsamda belirlenen sürelere en fazla ilave 12 ay olarak uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek her bir yararlanıcı için kefalet limiti, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda azami 12 milyon TL'den, 25 milyon TL'ye çıkarıldı. KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılar için ise azami 200 milyon TL olarak belirlenen limit değiştirilmedi.

Kredi Garanti Kurumu, kredi verenlerden gelen tazmin taleplerini, kurum bütçe limitleri, ve planladığı bütçe programı göz önüne alarak oluşturacağı ödeme planına göre karşılayacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:17 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marketlerin 'Patlıcan' Kararı Fiyatı Düşürdü Genç Adam, Eskort Sitesinden Tanışıp Birlikte Olduğu Kadının Sevgilisinin Tuzağına Düştü

Kıdem Tazminatındaki Gelir Vergisi Kesintisi İade Edilecek Marketler, Patlıcan ve Biber Satmama Kararı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 10:10:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kredi Garanti Kurumlarına Destekte Kgf Onay Tariheki Kur Esas Alınacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]