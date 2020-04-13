Kredi için geldiler, sosyal mesafeyi unuttular - Son Dakika

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Kredi için geldiler, sosyal mesafeyi unuttular
25 dakika önce
Kredi için geldiler, sosyal mesafeyi unuttularANTALYA'da bankadan kredi talebinde bulunmak için gelen vatandaşlar banka ve ATM önlerinde sosyal mesafe kuralını unuttu.
Kredi için geldiler, sosyal mesafeyi unuttular
ANTALYA'da bankadan kredi talebinde bulunmak için gelen vatandaşlar banka ve ATM önlerinde sosyal mesafe kuralını unuttu.
Kentte koronavirüs salgını nedeniyle önlem alan bankalar, şubelere girişleri sınırlandırdı. Bankalara temel ihtiyaç destek kredisi çekmek için giden vatandaşlar, banka ve ATM önlerinde sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Yapılan ihbarlar sonucu polis ekipleri zaman zaman banka önlerine gelerek vatandaşları uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:55 Kaynak: DHA
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