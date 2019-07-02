Son Dakika Haberleri: Kredi kanallarının açılması için önce sorunlu krediler çözülmeli
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Kredi kanallarının açılması için önce sorunlu krediler çözülmeli

15 dakika önce

Sorunlu kredilere, varlık yönetimi sektöründen öneri geldi.

Kredi kanallarının açılması için önce sorunlu krediler çözülmeli, System.String[]
Sorunlu kredilere, varlık yönetimi sektöründen öneri geldi. Hayat Varlık CEO'su Hilmi Güvenal'ın verdiği bilgiye göre yaklaşık 100 milyar TL'lik sorunlu kredinin 18 milyar TL'si bireysel, 44 milyar TL'si KOBİ, 38 milyar TL'si ticari ve kurumsal krediler olarak ayrılıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:58 
CEO, Ekonomi
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