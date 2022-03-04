Kredi kartı aidatını geri ödeme vaadiyle dolandırıcılığa 3 yıl 5 ay 20 gün hapis - Son Dakika

Samsun'da bankanın verdiği kredi kartı aidatını geri ödeme vaadiyle kandırdığı kişinin hesabından para çekip kredi kullandırarak dolandıran bir kişi mahkemece 3 yıl 5 ay 20 gün hapis ve 18 bin 320 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden B.K. adlı kadını telefonla arayıp kendisinin bankadan aradığını söyleyen dolandırıcı 280 lira kredi kartı aidatını geri ödeyeceklerini söyleyip kandırıp banka ve kimlik bilgilerini aldı. Dolandırıcı daha sonra B.K.'nin hesabında bulunan 5 bin 396 lirayı çekti, 4 bin 651 lira da kredi kullandı.

B.K.'nin polise şikayeti üzerine söz konusu dolandırıcılık olayını gerçekleştiren D.K. hakkında dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz olarak yargılanan D.K. 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 5 ay 20 gün hapis, ayrıca 18 bin 320 lira adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN