Kredi kartı başvuruları yüzde 104 arttı - Son Dakika

Kredi kartı başvuruları yüzde 104 arttı

Covid-19 sürecinde kredi kartına talep arttı.

Kredi kartı başvuruları yüzde 104 arttı, System.String[]

Covid-19 sürecinde kredi kartına talep arttı. Kredi kartı başvuruları Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 110 arttı.


Hesapkurdu.com verilerine göre Türkiye'de ilk yeni tip koranavirüs vakalarının görüldüğü Mart ayında bir önceki aya göre kredi kartı başvuruları yüzde 110 arttı. Kredi kartı başvurularındaki artış Nisan ayında da yüzde 110 artarken mayıs ayında artış hızı yüzde 93 ile küçük bir azalma gösterdi. Türkiye'de Mart, Nisan ve Mayıs aylarının genelinde kredi kartı başvuruları ortalama yüzde 104 arttı.


Normalleşme sinyalleriyle birlikte Haziran ayında düşüşe geçen kredi kartı taleplerinin Temmuz ayında salgının gidişatıyla ilgili aksi bir durumun olmaması durumunda eskiye döneceği öngörülüyor. Salgın dönemindeki artışta temel olarak nakit akışındaki daralma ve ekonomideki olası belirsizliğin büyük bir etkisi olduğu belirtiliyor.


"Minimum ödeme tutarı kalktı, kart borçları ertelendi"


Bireysel kredi müşterileri için salgın döneminde minimum ödeme şartı olmaksızın kredi kartı ödemelerine 3 aya varan erteleme imkanı verildiğinin altını çizen Hesapkurdu.com Kredi Ürün Müdürü Ersin Yaşar, "Tüm bunların yanı sıra uzun yıllardır dijitalleşme vizyonu kapsamında bankaların geliştirdiği temassız ödeme seçeneği bu dönemin vazgeçilmezleri arasına girdi. Salgınla birlikte temassız işlemlerdeki şifresiz limit 250 TL'ye yükseltildi. ATM'lerden günlük ücretsiz para çekim limiti 5 bin TL olarak güncellenirken mobil ya da internet şubelerinden yapılan havale ve EFT işlemlerindeki kesintiler kaldırıldı. Tüm ATM'lerden bankanın müşterisi olmaksızın 2 bin TL'ye kadar ücretsiz para çekme imkanı tanındı" ifadelerini kullandı.


"Kamu ve özel bankalar bireysel kullanıcıları unutmadı"


Salgının Türkiye'de ilk görüldüğü andan itibaren, bankaların devlet yetkilileriyle sıkı temasları sonrası acil tedbir kararları aldığını ifade eden Ersin Yaşar, "Bu doğrultuda ilk adım, 31 Mart'ta ödenmesi gereken taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin var olan ödemelerinin ertelenmesi ile atıldı. Uygulama sadece ihtiyaç kredilerini değil, aynı zamanda konut kredisi, taşıt kredisi, diğer tüketici kredileri ve tüm ticari kredileri kapsayacak şekilde yürürlüğe girdi" dedi. - İSTANBUL

Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 12:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kredi kartı başvuruları yüzde 104 arttı - Son Dakika Ekonomi

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