Günümüzde kredi kartları en sık kullanılan ödeme araçlarından biri haline geldi. Pek çok kişi ödemelerini nakit parayla yapmak yerine kredi kartıyla yapmayı tercih ediyor. Bu sayede üzerinde nakit bulundurma, para üstü bekleme gibi sorunlardan da kurtuluyor. Kredi kartı sayesinde alışverişlerde taksitle ödeme seçeneğinden faydalanabiliyor olmak da cabası… Yeni bir kredi kartı almak isteyenler ise rotasını bankalara çeviriyor.

Bankalar artık kredi kartı başvurusu işlemlerinin çok daha kolay yapılmasını sağlayan düzenlemelere gitti. Bundan kısa bir süre öncesinde başvuru yapabilmek için mutlaka bir banka şubesine gitmek gerekiyordu. Başvuru sırasında banka görevlisine bazı belgeleri iletmek de gerektiğinden şubeye gitmeden önce bir belge hazırlığı yapmaya ihtiyaç duyuluyordu. Ancak günümüzde bu prosedür değişti ve artık bankalara kredi kartı taleplerini çok daha kolay bir şekilde iletmek mümkün olabiliyor.

İnternetten online kredi kartı başvurusu nasıl yapılır?

Hangi bankayı tercih ettiğinize bağlı olarak kredi kartı başvurularının nasıl yapıldığı konusunda çok basit prosedür değişimleri olabilir. Fakat çoğunlukla internet üzerinden online olarak kredi kartı başvurularının iletilmesi mümkün olabiliyor.

Bankaların internet sitelerine tıklamanız durumunda kredi kartı başvurusu için bir sayfanın olduğunu da görebilirsiniz. Bu sayfaya tıklayarak hazır halde olan online formu doldurmanız gerekiyor. Forma bazı bilgilerinizi eksiksiz ve hatasız bir şekilde yazmanız sizden isteniyor. Bu bilgiler çoğunlukla şu şekildedir:

Ad – Soyad

TC Kimlik Numarası

Doğum Tarihi

Cep Telefonu Numarası

Doğrulama kodunu da ilgili alana yazmanız durumunda başvurunuzun bankaya anında ulaşmasını sağlamış olursunuz. Ardından bankanın ilgili birimleri tarafından başvurunuz değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirme çerçevesinde bazı bilgiler kontrol ediliyor ve kredi puanınız da gözden geçirilen bu bilgiler arasında yer alıyor. Sonrasında yapılan değerlendirmenin sonucu tarafınıza iletiliyor.

Bankalar kredi kartı başvuru taleplerinin sonucunu SMS ile kişiye iletebildiği gibi e-posta ile de iletebilir. Bu bilgi de bankadan bankaya değişebilir ve iletişim yöntemini sizin seçmeniz de istenebilir. Eğer hemen online olarak kredi kartı talebinizi iletmek isterseniz DenizBank internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. İlgili formu doldurarak en kısa sürede başvurunuzun değerlendirilmesini sağlayabilirsiniz.