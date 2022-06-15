Kredi kartı bilgilerini saniyeler içinde çalan Android virüsüne dikkat! - Son Dakika
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Kredi kartı bilgilerini saniyeler içinde çalan Android virüsüne dikkat!

15.06.2022 23:42
Kredi kartı bilgilerini saniyeler içinde çalan Android virüsüne dikkat!

Google Play Store'da kredi kartı bilgilerini ve e-posta şifrelerini çalan 6 tane Android virüsü keşfedildi.

Play Store'da yer alan uygulamalar, Google'ın Play Protect başta olmak üzere çeşitli güvenlik sistemleri tarafından kontrol edildiği için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Ancak nadiren de olsa, bazı kötü amaçlı yazılımlar Google'ı atlatmayı başarıyor ve Android markette kendine yer edinebiliyorlar.

Hydra ve Joker virüsü, Android telefonlara girdi

Son olarak bunun bir örneği daha keşfedildi. Hindistan merkezli siber güvenlik şirketi SecneurX ile D3Lab ve Kaspersky'dan Igor Golovin ve Tatyana Shishkova'nın iş birliğiyle yapılan yeni bir araştırma sonucunda, Google Play Store'da 6 tane kötü amaçlı yazılım bulundu.

Tespit edilen bu zararlı yazılımlar arasında, en tehlikelilerden biri olarak kabul edilen Hydra ve Joker virüsleri de bulunuyor. Uzmanlara göre virüsler 'şekil değiştirerek' yeniden canlandı.

Tespit edilen kötü amaçlı yazılımlar şu şekilde:

Document Manager

Coin track Loan – Online loan

Cool Caller Screen

PSD Auth Protector

RGB Emoji Keyboard

Camera Translator Pro

Fast PDF Scanner

Air Balloon Wallpaper

Colorful Messenger

Thug Photo Editor

Anime Wallpaper

Peace SMS

Happy Photo Collage

Original Messenger

Pellet Messages

Smart Keyboard

Special Photo Editor

4K Wallpapers

En çok virüs barındıran işletim sistemi açıklandı!

On binlerce kez indirilen bu virüsler saniyeler içinde kredi kartı bilgilerini, e-posta adreslerini/ şifrelerini ve diğer kişisel bilgileri çalabiliyor. Bu uygulamalardan herhangi bir tanesi telefonunuzda yüklüyse derhal silmenizde fayda var.

– Android virüslerinden korunmak için hangi yöntemlere başvuruyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Dikkat: Sahte uygulamalar verilerinizi çalıyor! Dikkat: Sahte uygulamalar verilerinizi çalıyor! AB'den ültimatom: Meta, Google ve Twitter hesap verecek AB'den ültimatom: Meta, Google ve Twitter hesap verecek
Kaynak: Shiftdelete

Google Play Store, Google, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kredi kartı bilgilerini saniyeler içinde çalan Android virüsüne dikkat! - Son Dakika

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