Kredi kartı bilgilerini saniyeler içinde çalan Android virüsüne dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi

Kredi kartı bilgilerini saniyeler içinde çalan Android virüsüne dikkat!

07.07.2022 15:00
Kredi kartı bilgilerini saniyeler içinde çalan Android virüsüne dikkat!

Pradeo Security, yeni raporunda toplamda 100 binden fazla indirilen dört Android uygulamasında Joker trojanı tespit ettiğini duyurdu.

Mobil dünyanın gelişimiyle tüm önemli veriler akıllı telefonlara taşınmaya başladı. Bu da söz konusu cihazların her zamankinden daha fazla korunması gerektiği anlamına geliyor. Özellikle son dönemde normal bir mobil uygulama gibi görünen, ancak bünyesinde Joker gibi gizliden gizliye virüs barındıran birçok kötü amaçlı yazılımla karşılaştık.

Bu virüsleri bünyesinde barındıran uygulamalar Google Play Store gibi mağazalardan kaldırılsa da kılık değiştirerek kullanıcıları tehdit etmeye kaldıkları yerden devam ediyorlar. Android işletim sisteminin en büyük düşmanlarından Joker trojanı da yeniden ortaya çıktı. Siber güvenlik uzmanları, kullanıcıları vakit kaybetmeden söz konusu uygulamaları cihazlarından kaldırılması konusunda uyarıyor.

Dört Android uygulamasında Joker trojanı tespit edildi

Pradeo Security, yeni raporunda toplamda 100 binden fazla indirilen dört Android uygulamasında Joker trojanı tespit ettiğini duyurdu. Söz konusu virüs, yukarıda da belirttiğimiz üzere normal gibi görünen bir uygulamanın içerisine gizlenerek cihazlara sızıyor.

Kredi kartı bilgilerini saniyeler içinde çalan Android virüsüne dikkat!

İlk aşamayı başarıyla tamamlayan trojanın bir sonraki hedefi ise kullanıcıları haberleri olmadan premium hizmetlere abone yapmak. Böylelikle banka hesaplarını yavaş yavaş boşaltıyor. Bunun yanı sıra e-posta adreslerini/ şifrelerini ve diğer kişisel bilgileri de çalabilme potansiyeline sahip.

Apple, ürünlerini siber saldırılardan korumak için yeni özelliğini duyurdu!

Joker trojanına sahip dört Android uygulaması Google Play Store'dan kaldırılsa da önceden indirmiş olan kullanıcılar için tehlike halen devam ediyor. Bu nedenle Pradeo, kullanıcıların yazılımları cihazlarından silmelerini, banka hesap şifrelerini değiştirmelerini ve hesaplarında herhangi bir şüpheli hareketin olup olmadığını kontrol etmelerini öneriyor.

Smart SMS Messages – 50 bin+

Blood Pressure Monitor – 10 bin+

Voice Languages Translator – 10 bin+

Quick Text SMS – 10 bin+

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren katil koca, cinayetin ardından karısının kredi kartıyla deodorant aldı Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren katil koca, cinayetin ardından karısının kredi kartıyla deodorant aldı Emlak Katılım, yeni ürünü KAD-SİS ile altın tasarrufuna alternatif sunuyor Emlak Katılım, yeni ürünü KAD-SİS ile altın tasarrufuna alternatif sunuyor
Kaynak: Shiftdelete

Google Play Store, Banka, SMS, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kredi kartı bilgilerini saniyeler içinde çalan Android virüsüne dikkat! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
14:40 Fenerbahçe'nin "5 yıldızlı" paylaşımı sonrası Galatasaray harekete geçti: TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır
14:40 Sağlıkçıların eylemini engellemek isteyen polis biber gazından etkilenince, alandaki doktorlar müdahale etti
14:37 İngiltere'de siyasi deprem! 50'ye yakın hükümet görevlisinden sonra istifa zincirine Başbakan Boris Johnson da eklendi
14:18 TTB çağrısı sonrası bazı doktorlar yürümek istedi! Polis izinsiz gösteriyi durdurunca tansiyon yükseldi
14:12 Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, o dönem yardımcısı olan Selinay Gürgenç ile dünya evine girdi!
14:10 TTB eyleme başladı! Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından birçok ilde gergin anlar yaşandı
13:56 Galatasaray'da ayrılık artık çok yakın! Marcao kampa götürülmüyor
13:39 Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürüldüğü kliniğin kapısına asıldı: Cenazemiz var, hasta bakılmayacaktır
13:38 İçişleri harekete geçti: Yolsuzluk soruşturmasında adı geçen belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı
13:10 Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star'a neden katılmadığını anlattı: 2 kez görüştüm ama Acun Ilıcalı ile anlaşamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 15:11:07. #1.13#
SON DAKİKA: Kredi kartı bilgilerini saniyeler içinde çalan Android virüsüne dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement