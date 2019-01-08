Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu
42 dakika önce
Ziraat Bankası, "Birleştiren İhtiyaç Kredisi" uygulaması ile 24 aya kadar aylık yüzde 1,10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1,20 faiz oranlarıyla kredi kullandıracak.
Ziraat Bankası, "Birleştiren İhtiyaç Kredisi" uygulaması ile 24 aya kadar aylık yüzde 1,10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1,20 faiz oranlarıyla kredi kullandıracak.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:30
Dünyaca Ünlü Dev Banka Goldman Sachs, Dolar İçin Satış Önerisi Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde
Son Dakika! Kredi Kartı Borcunu Ödeyemeyenlere Verilecek Kredinin Faiz Oranları Netleşti
TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Kulüpleri Borçtan Kurtaracak Projeyi Açıkladı