Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

Ziraat Bankası, "Birleştiren İhtiyaç Kredisi" uygulaması ile 24 aya kadar aylık yüzde 1,10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1,20 faiz oranlarıyla kredi kullandıracak.

Ziraat Bankası, "Birleştiren İhtiyaç Kredisi" uygulaması ile 24 aya kadar aylık yüzde 1,10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1,20 faiz oranlarıyla kredi kullandıracak.

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Dünyaca Ünlü Dev Banka Goldman Sachs, Dolar İçin Satış Önerisi Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde

Son Dakika! Kredi Kartı Borcunu Ödeyemeyenlere Verilecek Kredinin Faiz Oranları Netleşti

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Kulüpleri Borçtan Kurtaracak Projeyi Açıkladı