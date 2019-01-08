Son Dakika Haberleri: Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

42 dakika önce

Ziraat Bankası, "Birleştiren İhtiyaç Kredisi" uygulaması ile 24 aya kadar aylık yüzde 1,10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1,20 faiz oranlarıyla kredi kullandıracak.

Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu, System.String[]
Ziraat Bankası, "Birleştiren İhtiyaç Kredisi" uygulaması ile 24 aya kadar aylık yüzde 1,10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1,20 faiz oranlarıyla kredi kullandıracak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:30 

Ziraat Bankası, Ekonomi
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