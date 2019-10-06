Son Dakika Haberleri: Kredi kartı dolandırıcısı yakalandı
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Kredi kartı dolandırıcısı yakalandı

53 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başkasına ait kredi veya bankamatik kartıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Kredi kartı dolandırıcısı yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başkasına ait kredi veya bankamatik kartıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.


Manavgat'ın Kumköy bölgesinde meydana gelen 'banka veya kredi kartının kötüye kullanılması' olayının şüphelisi olan F.K., Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Manavgat'a getirilen şüpheli F.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının daha önceden Kaş ilçesinde benzer bir suça karıştığı gerekçesiyle arama kararının bulunduğu ve Kaş Cumhuriyet Savcılığına gönderildiği belirtildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:16 Kaynak: İHA
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