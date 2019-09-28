Son Dakika Haberleri: Kredi kartı faiz oranları düştü, yeni faiz oranları 1 ekim'de yürürlüğe girecek
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Kredi kartı faiz oranları düştü, yeni faiz oranları 1 ekim'de yürürlüğe girecek

32 dakika önce

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları düşürüldü.

Kredi kartı faiz oranları düştü, yeni faiz oranları 1 ekim'de yürürlüğe girecek, System.String[]
Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları düşürüldü.

Merkez Bankası'nın ilkini temmuz ayında yaptığı 425 baz puan faiz indirimine, 12 Eylül'de 325 baz puan indirimle devam etmesi sonrası bankalar da art arda faiz oranlarını düşürümeye başlamıştı.Konut ve araç kredisi faiz oranlarında düşüş sonrası kredi kartı faiz oranları da indirildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkında değişiklik yapılmasına dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2'den yüzde 1,60'a düşürüldü. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanan yüzde 1,60 aylık azami akdi faiz oranı ise yüzde 1,28'e indirildi. Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,40'tan yüzde 2'ye, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2'den 1,68'e düşürüldü. Yeni faiz oranları 1 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:14 Kaynak: DHA
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