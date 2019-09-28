Son Dakika Haberleri: Kredi kartı faiz oranları düşürüldü
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Kredi kartı faiz oranları düşürüldü

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarında değişikliğe gitti.

Kredi kartı faiz oranları düşürüldü, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarında değişikliğe gitti. Türk Lirası cinsinden aylık azami faiz oranı yüzde 2'den yüzde 1.60'a indirildi. Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2'den yüzde 1.60'a, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.60'tan yüzde 1.28'e çekildi.

Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı yüzde 2.40'tan yüzde 2'ye, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı da yüzde 1.68'e düşürüldü.

(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:05 Kaynak: İHA
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Kredi kartı faiz oranlarında indirime gidildi
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