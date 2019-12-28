Kredi kartı faiz oranları düşürüldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kredi kartı faiz oranları düşürüldü - Son Dakika Dünya

Kredi kartı faiz oranları düşürüldü

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranlarını düşürdü. 1 Ocak 2020'den itibaren Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60'tan 1,40'a indi

Kredi kartı faiz oranları düşürüldü, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranlarını düşürdü.


Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre 1 Ocak 2020'den itibaren, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60'tan 1,40'a düşecek.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:57 
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Kredi kartı faiz oranları düşürüldü
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