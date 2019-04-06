Son Dakika Haberleri: Kredi Kartı Faiz Oranlarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kredi Kartı Faiz Oranlarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı

39 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) 1 Nisan 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranının ise yüzde 2,65 olarak belirlendiği belirtildi.

Kredi Kartı Faiz Oranlarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) 1 Nisan 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranının ise yüzde 2,65 olarak belirlendiği belirtildi.

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, 12 Kasım 2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu tebliğin, 4'üncü maddesinde değişiklik yapıldı.

4. madde, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,72 şeklinde değiştirildi.

Aynı tebliğin 5'inci maddesinde de şu değişikliğe gidildi:

"Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65'tir. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,22'dir."

1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe giren tebliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:29 Kaynak: AA

Ekonomi
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