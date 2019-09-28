Son Dakika Haberleri: Kredi kartı faizleri düştü
Son Dakika Güncel Haber

Kredi kartı faizleri düştü

13 dakika önce

Merkez Bankası'nın kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının düşürülmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kredi kartı faizleri düştü, System.String[]

Merkez Bankası'nın kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının düşürülmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını düşürdü. Buna göre, Türk Lirası cinsinden yapılan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 2'den yüzde 1,60'a indirildi. Yüzde 1,60 olarak uygulanan yabancı para cinsinden yapılan kredi karşı işlemlerinde ise aylık azami faiz oranı yüzde 1,28 olarak belirlendi. Ayrıca aylık gecikme faizi oranları ise Türk Lirası cinsinden işlemler için yüzde 2,40'tan yüzde 2'ye indirilirken yabancı para cinsinden işlemlerde de yüzde 2'den yüzde 1,68'e indirildi. Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararları 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak. - ANKARA

Merkez Bankası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul depreminin 2. gününde bazı vatandaşlar parklarda kalmaya devam ediyor
Prof. Mikdat Kadıoğlu, deprem seferberliği çağrısı yaptı, imza kampanyası başlattı Celal Şengör'den büyük İstanbul depremi için korkutan tahmin: Ölü sayısı 100 bini geçer Bahçeli'ye söylediği sözlerle MHP'lilerin tepkisini çeken CHP'li Mücahit Avcı darp edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 02:38:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kredi kartı faizleri düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]