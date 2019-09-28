Kredi kartı faizleri düştü
1 saat önce
TCMB tarafından Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları ile gecikme faiz oranları indirildi.
TCMB tarafından Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları ile gecikme faiz oranları indirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:51
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