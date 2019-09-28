Son Dakika Haberleri: Kredi kartı faizleri düştü
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Kredi kartı faizleri düştü

1 saat önce

TCMB tarafından Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları ile gecikme faiz oranları indirildi.

Kredi kartı faizleri düştü, System.String[]

TCMB tarafından Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları ile gecikme faiz oranları indirildi.

TCMB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:51 
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Kredi kartı faiz oranlarında indirime gidildi
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