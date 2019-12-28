Kredi kartı faizlerinde indirim - Son Dakika
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Kredi kartı faizlerinde indirim

6 saat önce

KREDİ Kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranı, Türk lirası cinsinden işlemler için yüzde 1.60'tan 1.40'a, döviz cinsinden işlemler için ise yüzde 1.28'den 1.12'ye indi.

Kredi kartı faizlerinde indirim, System.String[]

KREDİ Kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranı, Türk lirası cinsinden işlemler için yüzde 1.60'tan 1.40'a, döviz cinsinden işlemler için ise yüzde 1.28'den 1.12'ye indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılmasına ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60'tan yüzde 1,40'a indirildi. Yabancı para cinsinden aylık azami faiz oranı ise yüzde 1.28'den yüzde 1.12'ye indi.Değişiklikle ayrıca, Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,70, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 1,42 olarak yeniden belirlendi.

Haber:  Caner ÜNVER/ ANAKRA,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:28 Kaynak: DHA
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